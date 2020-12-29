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Байден пожаловался на препятствия Пентагона в передаче власти

Политическое руководство Пентагона, состоящее из сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, создает препятствия в передаче власти, сказал избранный президент США Джо Байден.

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Байден заявил о "полной прозрачности" в бюджетном планировании Пентагона
Байден заявил о "полной прозрачности" в бюджетном планировании Пентагона
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона. Его слова приводит американское издание Politico 28 декабря. 

Команда Байдена, по его словам, не получает необходимую информацию в основных областях национальной безопасности. Байден сказал, что его команде необходима "полная прозрачность" по бюджетному планированию военного ведомства, чтобы избежать путаницы, которую могут использовать противники США при смене руководства.

Препятствия создавали политическое руководство Пентагона, состоящее из сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, и офис по административно‑бюджетному управлению, объяснил Байден.

В ответ на эти обвинения исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Пентагон провел 164 интервью с более чем 400 официальными лицами команды новоизбранного президента и предоставил документы на 5 тыс. страниц.

Политические и карьерные чиновники минобороны работали с высочайшим профессионализмом, чтобы способствовать переходу полномочий в сжатые сроки и будут продолжать делать это прозрачно и коллегиально, сохраняя лучшие традиции ведомства, сказал Миллер.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а действующий президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Пентагон, бюджет, Дональд Трамп, обвинение, власть, выборы президента США 2020, Кристофер Миллер
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