Байден пожаловался на препятствия Пентагона в передаче власти

Политическое руководство Пентагона, состоящее из сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, создает препятствия в передаче власти, сказал избранный президент США Джо Байден.

Избранный президент США Джо Байден пожаловался на препятствия при передаче власти со стороны Пентагона. Его слова приводит американское издание Politico 28 декабря.

Команда Байдена, по его словам, не получает необходимую информацию в основных областях национальной безопасности. Байден сказал, что его команде необходима "полная прозрачность" по бюджетному планированию военного ведомства, чтобы избежать путаницы, которую могут использовать противники США при смене руководства.

Препятствия создавали политическое руководство Пентагона, состоящее из сторонников нынешнего президента США Дональда Трампа, и офис по административно‑бюджетному управлению, объяснил Байден.

В ответ на эти обвинения исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что Пентагон провел 164 интервью с более чем 400 официальными лицами команды новоизбранного президента и предоставил документы на 5 тыс. страниц.

Политические и карьерные чиновники минобороны работали с высочайшим профессионализмом, чтобы способствовать переходу полномочий в сжатые сроки и будут продолжать делать это прозрачно и коллегиально, сохраняя лучшие традиции ведомства, сказал Миллер.