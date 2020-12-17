Байден уверен, что его сын не причастен к налоговым правонарушениям

9 декабря сын избранного президента США Джо Байдена Хантер сообщил о начале расследования прокуратурой США в Делавэре его налоговых операций. Джо Байден уверен, что Хантер "не сделал ничего плохого".

Избранный президент США Джо Байден уверен, что его сын Хантер Байден не причастен к налоговым правонарушениям. Об этом он сказал 16 декабря журналистам после официального представления Пита Буттиджича кандидатом на пост министра транспорта, пишет The Hill.

На вопрос журналиста: "Вы уверены, что ваш сын Хантер не сделал ничего плохого?" Байден ответил: "Я уверен".

Хантер Байден сообщил 9 декабря о начале расследования прокуратурой США в Делавэре его налоговых операций. По его словам, он находится под следствием по делу об уплате налогов.