Минюст США запросил информацию о связях сына Байдена с Украиной и Китаем

Министерство юстиции США запросило информацию об организациях, связанных с финансовыми операциями Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. В частности, министерство заинтересовали сведения о связях Байдена-младшего с украинской энергетической компанией Burisma.

Хантер Байден (слева) находится под следствием по делу об уплате налогов Фото: ЕРА (архив)

Министерство юстиции США запросило информацию о деятельности Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в Украине и Китае. Об этом сообщило 12 декабря агентство Associated Press.

Американское министерство потребовало информацию, касающуюся более 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего. В их числе оказалась украинская энергетическая компания Burisma.

Прокуроры США проверяют финансовые и международные деловые операции Хантера Байдена. Пока неизвестно, является ли его работа в Burisma главной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы, пишет агентство.

Помимо связей с Украиной, минюст США запрашивает информацию об отношениях Хантера Байдена с Китаем и других финансовых операциях.

Сам Хантер Байден сообщил 9 декабря о начале расследования прокуратурой США в Делавэре его налоговых операций. По его словам, он находится под следствием по делу об уплате налогов.