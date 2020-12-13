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Минюст США запросил информацию о связях сына Байдена с Украиной и Китаем

Министерство юстиции США запросило информацию об организациях, связанных с финансовыми операциями Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. В частности, министерство заинтересовали сведения о связях Байдена-младшего с украинской энергетической компанией Burisma.

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Хантер Байден (слева) находится под следствием по делу об уплате налогов
Хантер Байден (слева) находится под следствием по делу об уплате налогов
Фото: ЕРА (архив)

Министерство юстиции США запросило информацию о деятельности Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена, в Украине и Китае. Об этом сообщило 12 декабря агентство Associated Press.

Американское министерство потребовало информацию, касающуюся более 20 организаций, которые связаны с финансовыми делами Байдена-младшего. В их числе оказалась украинская энергетическая компания Burisma. 

Прокуроры США проверяют финансовые и международные деловые операции Хантера Байдена. Пока неизвестно, является ли его работа в Burisma главной частью федерального расследования или же прокуратура просто ищет информацию обо всех его источниках дохода в последние годы, пишет агентство.

Помимо связей с Украиной, минюст США запрашивает информацию об отношениях Хантера Байдена с Китаем и других финансовых операциях.

Сам Хантер Байден сообщил 9 декабря о начале расследования прокуратурой США в Делавэре его налоговых операций. По его словам, он находится под следствием по делу об уплате налогов. 

Байден-младший работал в совете директоров Burisma, которую связывают с экс-министром экологии в правительстве Николая Азарова Николаем Злочевским. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента нынешнего президента США Дональда Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. 

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Джо Байден критиковал призывы Трампа расследовать деятельность Хантера Байдена в Украине и заявлял, что его сын не сделал ничего плохого.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Хантер Байден, Burisma Holdings, деятельность, минюст США
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