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В США начали расследование против сына Байдена

Прокуратура Делавэра, США, расследует дело в отношении сына кандидата в президенты Джо Байдена Хантера. По данным CNN, его подозревают в отмывании денег и нарушении законов о налогообложении при ведении бизнеса в зарубежных странах, в основном в Китае.

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По данным СМИ, расследование в отношении Байдена-младшего (справа) ведется с 2018 года
По данным СМИ, расследование в отношении Байдена-младшего (справа) ведется с 2018 года
Фото: EPA

Сын кандидата в президенты США Джо Байдена, Хантер Байден, находится под следствием по делу об уплате налогов. Об этом сам Хантер сообщил 9 декабря в заявлении на сайте переходной администрации Байден–Харрис.

"Вчера (8 декабря. – "ГОРДОН") я впервые узнал, что прокуратура США в Делавэре сообщила моему юристу, также вчера, что они расследуют мои налоговые дела. Я очень серьезно отношусь к этому вопросу, но уверен, что профессиональный и объективный анализ этих вопросов продемонстрирует, что я вел свои дела законно и надлежащим образом, в том числе с помощью профессиональных налоговых консультантов", – отметил он.

Также появилась реакция на эту ситуацию и самого Джо Байдена. Он отметил, что "глубоко гордится своим сыном, который боролся с трудностями, включая жестокие личные нападки последних месяцев, только чтобы стать сильнее".

Источники CNN, знакомые с ходом расследования, рассказали, что оно ведется только в отношении Хантера, его отец в нем не фигурирует. Дело было открыто еще в 2018 году, оно касается возможного нарушения Хантером и его соратниками законов о налогообложении и отмывания денег при ведении бизнеса в зарубежных странах, в основном в Китае. По словам источника, в некоторых из этих транзакций участвовали люди, которые, по мнению ФБР, вызвали опасения контрразведки, что является обычной проблемой при работе с китайским бизнесом.

Сейчас, по данным журналистов, федеральные прокуроры в Делавэре, работая с Агентством уголовных расследований (IRS) и ФБР, занимаются выдачей повесток в суд и сбором показаний.

Источник CNN также отметил, что последние месяцы расследование велось скрытно из-за директив министерства юстиции США, запрещающих открытые действия, которые могут повлиять на выборы.

Хантер Байден известен в Украине громким скандалом, который касался его работы в совете директоров украинской энергетической компании Burisma Group. После смены власти в Украине в 2014 году ГПУ расследовала деятельность Burisma, но позже дело было закрыто. В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий.

В марте 2019 года тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае Луценко подчеркивал, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

Ситуация с сыном Байдена стала причиной внешнеполитического конфликта и инициативы запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma. 

На пресс-конференции с Зеленским в Нью-Йорке 25 сентября Трамп говорил, что Хантер Байден получал от Burisma $50 тыс. ежемесячно, сообщается на сайте Белого дома. 6 октября Трамп заявил, что Хантер Байден мог получать в Burisma уже $100 тыс. в месяц

После публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров компании. В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что Байден и его сын не фигурируют в расследованиях украинских антикоррупционных органов.

Теги: США, Китай, Джо Байден, Хантер Байден, отмывание денег
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