Трамп подал иск в Верховный суд США по поводу результатов выборов в Пенсильвании

Команда президента США Дональда Трампа просит Верховный суд США позволить Генеральной ассамблее Пенсильвании назначить свой список выборщиков.

Команда нынешнего президента США Дональда Трампа, который баллотировался на второй срок, решила обжаловать результаты голосования в Пенсильвании в Верховном суде США. Об этом сообщает Voice of America.

Трамп просит Верховный Суд США отклонить результаты голосования и позволить Генеральной ассамблее Пенсильвании назначить свой список выборщиков.

Voice of America отмечает, что Верховный суд США вряд ли станет отменять результаты демократического волеизъявления из-за обвинений Трампа, но даже если бы он это сделал, это не повлияло бы на результаты, так как у избранного президента Джо Байдена все равно было бы больше голосов выборщиков.

Команда Трампа просит суд действовать максимально быстро, чтобы успеть принять решение до 6 января, когда Сенат США официально назовет победителя выборов. Но Верховный Суд США не планирует собираться на заседания раньше 8 января.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.