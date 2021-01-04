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Трамп требовал от секретаря Джорджии "найти голоса для победы" и грозил уголовными последствиями – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп просил секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера найти для его победы на президентских выборах 11 780 голосов. В телефонном разговоре Трамп давил на него и грозил уголовным преследованием, пишет The Washington Post.

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Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп звонил государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах, говорится в статье издания The Washington Post от 4 января.

В часовом разговоре Трамп ругал Раффенспергера, пытался льстить, умолял его содействовать и грозил уголовными последствиями, сказано в материале.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса не принимали утверждения Трампа, объясняя,что победа избранного президента США Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и верной. Трамп просил пересчитать голоса в штате и найти для него 11 780 голосов. 

Издание опубликовало в YouTube отрывок из разговора. На нем слышно, как Трамп то уговаривает, то давит на представителя штата. Он настаивает, что выиграл выборы в Джорджии, и убеждает Раффенспергера в том, что "нет ничего плохого в пересчете голосов".

Позже Раффенспергер заявил в Twiter, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате.

"При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите, это неправда. Правда еще раскроется", – написал секретарь штата. 

Трамп грозил чиновнику возможными юридическими последствиями после отказа от пересчета голосов.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката", – говорил Трамп.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, фальсификации, Дональд Трамп, Джорджия, выборы президента США 2020
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