Трамп требовал от секретаря Джорджии "найти голоса для победы" и грозил уголовными последствиями – The Washington Post

Президент США Дональд Трамп просил секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера найти для его победы на президентских выборах 11 780 голосов. В телефонном разговоре Трамп давил на него и грозил уголовным преследованием, пишет The Washington Post.



Президент США Дональд Трамп звонил государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах, говорится в статье издания The Washington Post от 4 января.

В часовом разговоре Трамп ругал Раффенспергера, пытался льстить, умолял его содействовать и грозил уголовными последствиями, сказано в материале.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса не принимали утверждения Трампа, объясняя,что победа избранного президента США Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и верной. Трамп просил пересчитать голоса в штате и найти для него 11 780 голосов.

Издание опубликовало в YouTube отрывок из разговора. На нем слышно, как Трамп то уговаривает, то давит на представителя штата. Он настаивает, что выиграл выборы в Джорджии, и убеждает Раффенспергера в том, что "нет ничего плохого в пересчете голосов".

Позже Раффенспергер заявил в Twiter, что Трамп лжет о фальсификациях на выборах в штате.

"При всем уважении, президент Трамп, то, что вы говорите, это неправда. Правда еще раскроется", – написал секретарь штата.

Respectfully, President Trump: What you're saying is not true. The truth will come out https://t.co/ViYjTSeRcC — GA Secretary of State Brad Raffensperger (@GaSecofState) January 3, 2021

Трамп грозил чиновнику возможными юридическими последствиями после отказа от пересчета голосов.

"Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это уголовное преступление. Вы не можете этого допустить. Это большой риск для вас и для Райана, вашего адвоката", – говорил Трамп.