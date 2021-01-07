После штурма Капитолия несколько топ-чиновников Белого дома ушли в отставку – Reuters

Среди чиновников Белого дома, ушедших в отставку после беспорядков в Вашингтоне, оказалась и глава администрации первой леди Стефани Гришем. Близкие к ней источники рассказали агентству Reuters, что штурм сторонниками президента США Дональда Трампа Капитолия стал для чиновницы "последней каплей".

По данным СМИ, как минимум трое чиновников Белого дома подали в отставку Фото: depositphotos.com

Несколько чиновников Белого дома ушли в отставку после массовых беспорядков в Капитолии. Об этом сообщает Reuters сo ccылкой на свои источники.

В частности, в отставку подали социальный секретарь Белого дома Рики Никета и заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Мэтьюз.

Также агентство отмечает, что со своей должности решила уйти и глава администрации первой леди Стефани Гришем. Она не рассказала о причинах такого решения, но источники, близкие к чиновнице, сообщили журналистам, что штурм Капитолия стал для Гришем "последней каплей".

По словам источника Reuters, в Белом доме также ходили разговоры о том, что заместитель главы администрации Крис Лидделл может уйти в отставку.

6 января перед Белым домом президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Из-за этого специальное заседание Конгресса США приостановили. После этого Трамп призвал своих сторонников "сохранять мир" и не применять насилие.

По состоянию на утро 7 января известно о четырех погибших в результате беспорядков в Капитолии.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.