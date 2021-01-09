В США возле Капитолия обнаружили пикап с оружием и самодельными бомбами

В США арестовали 70-летнего владельца пикапа, который обнаружили возле Капитолия с самодельными бомбами и оружием.

В Вашингтоне в двух кварталах от Капитолия американские правоохранители обнаружили пикап с оружием и самодельными бомбами. Об этом со ссылкой на федеральную прокуратуру сообщил 8 января телеканал NBC-2.

В машине на пассажирском сиденье нашли штурмовую винтовку M4 Carbine, магазин с патронами к нему и пистолет. В пикапе также были емкости с бензином и другими веществами, тряпки и зажигалки. Саперы считают, что это 11 самодельных бомб, которые в случае применения будут иметь "эффект напалма".

Полиция выяснила, что машину оставил 70-летний житель города Фолквилль (штат Алабама) Лонни Лерой Коффман.

Его задержали и отправили под арест. Пока его обвиняют в ношении оружия без разрешения и хранении незарегистрированного оружия.

Выявление пикапа с оружием и самодельными бомбами телеканал считает "одним из самых тревожных" моментов, которые сопровождают события на Капитолийском холме 6 января.

В этот день на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.