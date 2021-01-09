"Хочу, чтобы он ушел". Первый сенатор-республиканец призвала к отставке Трампа

Президент США, республиканец Дональд Трамп, который проиграл президентские выборы, нанес достаточно ущерба, заявила сенатор от Республиканской партии США Лиза Меркауски.

Сенатор от Республиканской партии США Лиза Меркауски в интервью The Anchorage Daily News, которое вышло 8 января, призвала президента США Дональда Трампа покинуть пост главы государства.

Меркауски отметила, что Трамп "нанес достаточно ущерба", и подчеркнула: "Я хочу, чтобы он ушел в отставку".

Сенатор высказала мнение, что Трамп, будучи президентом, "либо играл в гольф, либо находился в Овальном кабинете, гневался и поставил под удар всех до единого, кто был ему предан и верен".

Она сказала, что действующий глава Белого дома хочет сохранить этот пост только "ради титула и своего эго".

Как отмечает CNN, Меркауски стала первым сенатором-республиканцем, публично выступившим за отставку Трампа.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент . Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times , Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.