Более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности – опрос

Около 30% американцев, опрошенных агентством Reuters и компанией Ipsos, заявили, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от должности в соответствии с положениями 25-й поправки к конституции США; 14% сказали, что Конгресс должен объявить Трампу импичмент, 13% считают, что Трамп просто должен уйти в отставку.

57% американцев хотят, чтобы президент Дональд Трамп был немедленно отстранен от должности. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos, который был проведен 7–8 января.

Около 30% заявили, что президент должен быть отстранен от должности в соответствии с положениями 25-й поправки к конституции США, которая позволяет вице-президенту и правительству отстранять президента, если он не может выполнять свои официальные обязанности. Еще 14% заявили, что Конгресс должен объявить Трампу импичмент, 13% сказали, что Трамп просто должен уйти в отставку.

Также, согласно опросу, семь из 10 голосовавших за Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года выступили против действий его ярых сторонников, которые ворвались в Капитолий во время утверждения победы демократа Джо Байдена. Около 70% опрошенных американцев заявили, что не одобряют действия Трампа в преддверии событий 6 января.

12% опрошенных сказали, что поддерживают действия участников беспорядков.

Опрос проводился по всей территории США, было опрошено 1005 совершеннолетних американцев, 339 из которых сказали, что голосовали за Трампа. Ошибка репрезентативности – 4 процентных пункта.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент. Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.