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Обнародован проект новой резолюции об импичменте Трампа. В нем одна статья обвинения

Согласно проекту резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, его обвиняют в подстрекательстве к массовым беспорядкам. По данным CNN, документ представят в Конгрессе 11 января.

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Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, это будет вторая попытка отстранения Трампа от власти
Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, это будет вторая попытка отстранения Трампа от власти
Фото: ЕРА

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, документ с одной статьей обвинения обнародовал телеканал CNN.

Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам. 

Действующий глава Белого дома "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти", говорится в документе. 

Трамп предал свое доверие на посту президента, пишут авторы документа. 

"Президент Трамп продемонстрировал, что если ему будет позволено остаться у власти, он будет и впредь представлять угрозу национальной безопасности, демократии и конституции, и действовал совершенно не совместимым с самоуправлением и верховенством права образом. Таким образом, президент Трамп заслуживает импичмента и судебного разбирательства, отстранения от должности и дисквалификации, с тем, чтобы занимать и пользоваться любыми почестями, доверием или привилегиями в Соединенных Штатах", – сказано в резолюции. 

CNN отмечает, что этот проект резолюции демократы представят в Палате представителей Конгресса США 11 января. 

О подготовке документов для начала процедуры импичмента Трампа в Конгрессе заявили 7 января.

За день до этого республиканец Трамп, выступая перед своим соратниками, призвал их идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США, демократа Джо Байдена. В итоге митингующие взяли штурмом Капитолий, во время беспорядков погибло четыре человека, а в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение

После того, как здание зачистили правоохранители, Конгресс все же объявил Байдена победителем выборов. Он должен быть приведен к присяге 20 января.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию"

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, импичмент, Дональд Трамп, обвинение, Палата представителей, выборы президента США 2020, импичмент Трампа
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