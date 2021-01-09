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Во время штурма Капитолия из офиса Пелоси украли ноутбук – помощник

Как сообщил Дрю Хэммилл, помощник спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, во время беспорядков 6 января из офиса Пелоси был украден ноутбук, который использовали для показа презентаций.

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Здание Конгресса протестующие взяли штурмом 6 января
Здание Конгресса протестующие взяли штурмом 6 января
Фото: ЕРА

6 января во время штурма Капитолия из офиса Нэнси Пелоси – спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) – украли ноутбук.

Об этом помощник Пелоси Дрю Хэммилл написал в Twitter. 

Он уточнил, что ноутбук находился в конференц-зале и использовался для показа презентаций. Других деталей он не привел.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, протесты, митинг, кража, беспорядки, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020
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