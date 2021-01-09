Фельштинский: Трамп стал самым успешным проектом российских спецслужб после привода к власти в России полковника ФСБ Путина

Американо-российский историк Юрий Фельштинский считает президента США Дональда Трампа "успешным проектом российских спецслужб". Об этом он написал в статье для интернет-издания "ГОРДОН".

"Я изучаю Трампа уже больше четырех лет и обращал внимание на то, что его привод в Белый дом стал возможен благодаря беспрецедентному вмешательству России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Тогда Кремль оказывал поддержку Трампу по нескольким направлениям, в том числе через финансовую помощь и пропагандистское (пиарное) прикрытие. Трамп стал самым успешным проектом российских спецслужб после привода к власти в России в 2000 году полковника ФСБ Владимира Путина. За четыре года у власти Трамп нанес Соединенным Штатам и американской демократии ущерб, несоизмеримо больший, чем Усама бен Ладен. Он сначала расколол Америку на "демократов" и "республиканцев", затем умело спровоцировал беспорядки черного населения в США и, наконец, организовал многочисленные восстания воинственной профашистской толпы под лживым лозунгом защиты украденной у него победы на президентских выборах 2020 года", – заявил историк.

По словам Фельтинского, Трамп "поставил во главе министерства юстиции лично ему преданного генпрокурора и сделал из США банановую республику".

"Банальным шантажом, угрозами и подкупом он сдвинул большинство Республиканской партии на позиции, далекие от защиты интересов республики и демократии, подменив интересы страны своими личными интересами. В Белом доме (и сейчас это можно утверждать абсолютно уверенно и без оговорок) оказался государственный преступник, изменник и предатель, опасный демагог и фашист, ненавидящий Америку и планирующий при этом в последний день нахождения в Белом доме выдать себе самому индульгенцию за все совершенные им преступления и амнистировать себя и членов своей семьи за деяния, в которых они еще даже не были обвинены судом, в превентивном порядке", – заявил он.

Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода. Читайте полный тест статьи

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.