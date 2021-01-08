Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода

Фельштинский: Может оказаться, что Трамп 2016–2021 годов – всего лишь "молодой Гитлер", а время настоящего Гитлера еще впереди Фото: Zakhar Leventul / Facebook

Давайте посмотрим, что произошло в последние дни в Америке, и подведем некоторые предварительные итоги.

Джо Байден, утвержденный Конгрессом США как избранный президент, несмотря на организованные Дональдом Трампом беспорядки и захват Капитолия восставшими, войдет в Белый дом 21 января 2021 года.

В штате Джорджия победили два демократических кандидата в Сенат. Это означает, что в новом Сенате у демократов будет большинство голосов, как, впрочем, и в Конгрессе. В американской истории возникнет довольно редкая ситуация, когда Белый дом, Сенат и Конгресс будут контролировать демократы. И это исключительная заслуга Трампа.

Трамп стал самым успешным проектом российских спецслужб после привода к власти в России в 2000 году полковника ФСБ Владимира Путина

Происходившие у Капитолия 6 января 2021 года события трагичны и не имеют прецедентов в американской истории. В 1812 году британские войска атаковали американскую столицу, но это было иностранное нашествие, первый и последний раз, когда захватывался Капитолий.

Сейчас трудно говорить о том, является атака неофашистов на здание Конгресса и Сената концом или началом ожидающих американскую демократию проблем. Одновременно с захватам Капитолия в столице в последние дни были предприняты попытки аналогичных выступлений в каких-то других городах Америки. Так что события в Вашингтоне стали хоть и самой яркой иллюстрацией поднимающего в стране фашизма, но далеко не единственным изолированным случаем.

Я изучаю Трампа уже больше четырех лет и обращал внимание на то, что его привод в Белый дом стал возможен благодаря беспрецедентному вмешательству России в американскую президентскую кампанию 2016 года. Тогда Кремль оказывал поддержку Трампу по нескольким направлениям, в том числе через финансовую помощь и пропагандистское (пиарное) прикрытие.

Трамп стал самым успешным проектом российских спецслужб после привода к власти в России в 2000 году полковника ФСБ Владимира Путина.

За четыре года у власти Трамп нанес Соединенным Штатам и американской демократии ущерб, несоизмеримо больший, чем Усама бен Ладен. Он сначала расколол Америку на "демократов" и "республиканцев", затем умело спровоцировал беспорядки черного населения в США и, наконец, организовал многочисленные восстания воинственной профашистской толпы под лживым лозунгом защиты украденной у него победы на президентских выборах 2020 года.

Он поставил во главе министерства юстиции лично ему преданного генпрокурора и сделал из США банановую республику. Банальным шантажом, угрозами и подкупом он сдвинул большинство Республиканской партии на позиции, далекие от защиты интересов республики и демократии, подменив интересы страны своими личными интересами.

В Белом доме (и сейчас это можно утверждать абсолютно уверенно и без оговорок) оказался государственный преступник, изменник и предатель, опасный демагог и фашист, ненавидящий Америку и планирующий при этом в последний день нахождения в Белом доме выдать себе самому индульгенцию за все совершенные им преступления и амнистировать себя и членов своей семьи за деяния, в которых они еще даже не были обвинены судом, в превентивном порядке.

В США была предпринята попытка государственного переворота под руководством президента Трампа, проигравшего выборы и не пожелавшего уходить от власти

Я все это время не мог понять, почему Путин, нагло и открыто вмешавшийся в президентскую кампанию 2016 года, не стал помогать Трампу в 2020-м. События в Вашингтоне 6 января расставили все по своим местам: это и был заключительный разрушительный аккорд правления президента Трампа в США.

Ледокол Трамп сделал свое дело: его сторонники захватили столицу вражеского государства практически без потерь, под восторженные вопли трамповского быдла, средь бела дня, на глазах у всего мира. Теперь понятно, зачем Трампом ставились, даже в самые последние дни, свои люди во главе всех силовых структур США, каким образом штурмовики Трампа смогли беспрепятственно добраться до столицы, почему Капитолий оказался без охраны, а конгрессмены и сенаторы, окруженные мятежниками, практически взяты в заложники в момент голосования по вопросу о том, кто будет следующим президентом США.

Поверьте, мы еще узнаем, как и кем координировалась операция по штурму Капитолия, и для нас не окажется неожиданностью, что и в этом активном мероприятии участвовали безликие кремлевские хакеры, анонимные российские сайты и открыто подрывающий демократические основы во всем мире 24 часа в сутки Russia Today.

Открытый призыв Трампа к мятежникам штурмовать Капитолий (усиленный аналогичными призывами к толпе Рудольфа Джулиани и сына Трампа Дональда-младшего) легли на хорошо подготовленную почву, точно так же, как историческое обращение Трампа во время предвыборной кампании 2016 года к президенту Путину высвободить давно украденные российской разведкой 30 тысяч мейлов Хиллари Клинтон (после чего мейлы Клинтон действительно были высвобождены через WikiLeaks).

6 января 2021 года в США была предпринята попытка государственного переворота под руководством президента Трампа, проигравшего выборы и не пожелавшего уходить от власти. Эта попытка провалилась только потому, что сенаторы и конгрессмены успели по подземным коридорам сбежать из Капитолия, где они заседали в момент штурма здания заговорщиками. Если бы они не успели этого сделать, история Америки могла оказаться куда более драматичной.

Сегодня, когда я пишу этот текст, Трамп продолжает судорожно предпринимать очередные попытки остаться у власти (мы просто о них еще не знаем, а может быть, никогда не узнаем). Потому что у ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода.

И может оказаться, что Трамп 2016 – 2021 годов – это всего лишь "молодой Гитлер", а время настоящего Гитлера еще впереди

Трудно сказать, что будет происходить после 21 января с Трампом и людьми, которые его поддерживают. Трамп удачно создал легенду об украденных выборах. Это абсолютная ложь. За Джо Байдена проголосовало большее число избирателей. Никаких серьезных нарушений не было. Более того, при кажущейся близости по числу голосовавших разрыв в голосах по американским понятиям был колоссальный. Последний раз такой разрыв был в 1932 году, когда избирался Франклин Рузвельт. Победа Байдена была чистой и убедительной, что было подтверждено еще и потерей республиканцами большинства в Сенате.

Но ложь распространяется быстрее правды, и легенда об украденных у Трампа выборах может стать чем-то схожим с уверенностью немцев в том, что они проиграли в Первой мировой войне только из-за "удара ножом в спину", нанесенного социал-демократами. Поэтому мне трудно сказать, являются события 6 января в Вашингтоне победой над трампизмом в Америке или всего лишь провалившимся пивным путчем Гитлера в 1923 году, за которым еще последует захват власти фашистами.

Негативная информация о деятельности Трампа во время его нахождения в Белом доме начнет поступать к нам после 21 января, когда сменится администрация. Новое руководство получит доступ к документам, которые раннее могли видеть только лояльные Трампу чиновники, получит доступ к записям телефонных переговоров с руководителями других государств. Кто-то из бывших сотрудников Трампа, уже не получающих от него зарплату, начнет разговаривать с журналистами.

А главное: Трамп, заморочивший всем голову о неподсудности и неприкосновенности действующего президента, наконец-то станет простым американским гражданином, которого можно и арестовать по подозрению в преступлении, и осудить, если подозрения окажутся правомерными. Так что все самое драматичное в судьбе Трампа может начаться после 21 января, поскольку при любом самом богатом воображении амнистия по американским законам распространяется только на федеральные преступления, но не на штатные. Штатов в Америке много.

Сейчас многие говорят о необходимости немедленного снятия Трампа с поста президента, опираясь на 25-ю поправку американской конституции, которая в американской истории ни разу еще не применялась. По смыслу этой поправки, если вице-президент США Майк Пенс и большинство Трампом же назначенных министров посчитают необходимым снять Трампа, они имеют право сделать это простым голосованием, отстранив его для начала на 21 день, что достаточно – с учетом того, что срок Трампа кончается 20 января. При согласии вице-президента через простое голосование снять Трампа на 21 день может и американский Конгресс, где у демократов большинство. Но уже известно, что Пенс отказался рассматривать возможность снятия Трампа через использование 25-й поправки.

Конгресс США может начать против Трампа вторую за годы его правления процедуру импичмента. За оставшиеся две недели можно успеть объявить импичмент. Но большой вопрос, захотят ли отстранять Трампа республиканцы, которые пока что удерживают в Сенате большинство. А без согласия Сената снять Трампа нельзя.

Так что мы вступаем в очередной конституционный кризис, в который загнал нас Трамп, и единственное утешение происходящему – это тикающие часы – время, которое в краткосрочном плане работает против Трампа. Но в долгосрочном оно работает на него. Потому что если Трамп не будет снят через импичмент, он получит право и возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года. И тогда вновь оживут легенда об украденных выборах и вера фашиствующей черни в "удар ножом в спину", нанесенный демократами. И может оказаться, что Трамп 2016–2021 годов – это всего лишь "молодой Гитлер", а время настоящего Гитлера еще впереди.