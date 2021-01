Штурм под крики на русском "смелее!". Как сторонники Трампа захватили здание Конгресса в Вашингтоне. Главное

Что случилось

6 декабря в 12.00 по местному времени в Вашингтоне началось совместное заседание обеих палат американского Конгресса – Палаты представителей и Сената. По закону именно на таком заседании утверждаются результаты президентских выборов, далее следует инаугурация нового главы государства.

В зале заседаний оглашался по алфавиту список штатов с итогами голосования. Удалось дочитать лишь до Аризоны – штата, выборщики которого проголосовали за демократа Джо Байдена. Несколько конгрессменов и сенаторов от Республиканской партии высказали свое возражение. По указанию председателя Сената – действующего вице-президента США Майка Пенса – конгрессмены обеих палат разошлись, чтобы отдельно рассмотреть каждое возражение.

Завершить рассмотрение возражений и процедуру утверждения результатов выборов не удалось – в здание Конгресса на Капитолийском холме ворвались несколько сот агрессивно настроенных сторонников действующего президента Дональда Трампа, который проиграл президентскую гонку.

Фото: ЕРА

Как развивались события

За час до заседания Конгресса перед Белым домом начался "Марш за спасение Америки" – многотысячный митинг сторонников Трампа. Они съехались в столицу США накануне по призыву действующего президента. Телеканал CNN отмечал, что тысячи сторонников нынешнего президента начали собираться в центре города еще утром, а к полудню буквально "наводнили столицу".

Трамп выступил перед митингующими и заявил, что никогда не признает поражения на выборах, поскольку они были, по его мнению, сфальсифицированы демократами. "Мы никогда не сдадимся, мы никогда не уступим", – заявил Трамп и призвал сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем Байдена, сообщал телеканал CNBC.

Выступление Трампа на "Марше за спасение Америки" незадолго до штурма его сторонниками здания Конгресса. Фото: ЕРА

После этих слов несколько сот протестовавших пошли на штурм Капитолия. Сначала они ограничились стычками с полицией и охранниками, а после проникли в Конгресс. К этому моменту находившихся в здании конгрессменов, в том числе вице-президента Пенса, уже эвакуировали. Сторонники Трампа ворвались в зал заседаний и кабинеты, после чего опять начались стычки с полицией.

На одном из многочисленных видео штурма Конгресса, появившихся в интернете, слышно, как митингующий кричит на русском: "Смелее, смелее!" (таймкод 0:44).

ВИДЕО

Видео: BG On The Scene / YouTube

В ходе беспорядков были травмированы десятки людей, минимум четыре человека погибли – две женщины и двое мужчин. Одна из женщин была застрелена сотрудником полиции после того, как проникла в Капитолий и пыталась попасть в Палату представителей, сообщал CBS, ссылаясь на данные полиции Вашингтона.

В Вашингтон к тому моменту уже были стянуты отряды Национальной гвардии – почти две тысячи человек. В городе был объявлен режим чрезвычайной ситуации, а с 18.00 в американской столице начал действовать комендантский час.

ВИДЕО

Видео: Sky News / YouTube

Обращения Байдена и Трампа

Избранный президент США Джо Байден срочно выступил с телеобращением, призвав соперника по выборам немедленно осудить действия своих сторонников и отозвать их из здания Конгресса.

"Угроза безопасности избранной власти – это не протест. Это мятеж. Мир наблюдает за происходящим. Как и многие другие американцы, я шокирован и опечален тем, что наша нация, долгое время являвшаяся маяком света и надежды на демократию, подошла к такому мрачному моменту", – сказал Байден.

President-elect Biden addresses the nation: https://t.co/BXM3SZK25R — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 6, 2021

Через несколько часов после начала беспорядков Трамп через аккаунт в Twitter обратился к своим сторонникам, призвав их "сохранять мир" и не применять насилие.

"Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца. У нас украли выборы. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал в этот тяжелый период. У нас никогда не было времени тяжелее. Они украли все у меня, у вас и у нашей страны. Но мы не можем играть на руку этим людям, поэтому идите домой с миром", – сказал Трамп видеообращении, которое позже было заблокировано администрацией Twitter за нарушение правил этой соцсети.

Силы полиции перед Капитолием. Фото: ЕРА

Судя по всему, сообщение было заблокировано из-за фразы "у нас украли выборы", которую Twitter посчитал ложным утверждением. Позже был полностью заблокирован весь аккаунт Трампа. Администрация Twitter дала действующему президенту 12 часов на удаление трех публикаций, которые нарушают правила соцсети, иначе пригрозила полностью удалить его страницу, на которую подписано 88,7 млн пользователей.

Страницы президента США также заблокировали на 24 часа в соцсетях Facebook и Instagram.

Какая обстановка сейчас

До наступления комендантского часа силами Нацгварии Капитолий был полностью зачищен от протестующих. В Вашингтоне действие чрезвычайного положения продлили на 15 дней – до 20 января, когда состоится инаугурации Байдена.

На следующий день после начала беспорядков, поздно ночью 7 января, Конгресс США все же утвердил итоги президентских выборов, признав Байдена победителем. Немаловажную роль в этом сыграл соратник Трампа вице-президент Пенс. Накануне глава Белого дома призвал его отправить на пересмотр результаты выборов в спорных штатах, но Пенс отказался и довел до конца процедуру утверждения итогов президентского голосования.

Зал заседаний Конгресса США. Вице-президент Майк Пенс и спикер нижней палаты, представитель Демократической партии США Нэнси Пелоси. Фото: ЕРА

Член Палаты представителей США Ильхан Омар заявила, что начала готовить документы для инициирования процедуры импичмента Трампа.

"Дональд Трамп должен быть подвергнут импичменту Палатой представителей и отстранен от должности Сенатом США. Мы не можем позволить ему оставаться на посту, это вопрос сохранения республики, и мы должны исполнить данную нами присягу", – написала она в Twitter.

Согласно законам США, если президенту объявляется импичмент, он не только отстраняется от власти, но ему будет запрещено в будущем занимать любой избираемый пост, что поставит крест на желании Трампа вновь баллотироваться в президенты в 2024 году.

Фото: ЕРА

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонил обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джексона и Билла Клинтона.

Спустя сутки после начала беспорядков Трамп заявил, что в установленный срок передаст полномочия Байдену, но результат выборов все равно не признал.

"Несмотря на то, что я полностью не согласен с итогами выборов, и факты подтверждают это, тем не менее 20 января произойдет упорядоченный переход [президентской власти]", –цитирует слова Трампа CNN.