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Трамп в частных беседах признает проигрыш на выборах – Politico

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, американский президент Дональд Трамп в личных беседах говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома, сообщает Politico.

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На выборах Трамп получил 232 голоса выборщиков
На выборах Трамп получил 232 голоса выборщиков
Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп в частных беседах признает, что проиграл выборы, хотя публично отрицает победу демократа Джо Байдена. Об этом пишет Politico, ссылаясь на близкие к американскому президенту источники.

Журналисты пообщались с тремя людьми, которые недавно разговаривали с Трампом. По их словам, Трамп признает свое поражение, но все же утверждает, что выиграл бы честные выборы, несмотря на отсутствие конкретных доказательств широко распространенной фальсификации результатов голосования.

Он даже обсуждал свои планы по выезду из Вашингтона с персоналом, обсуждая, когда переехать на курорт Мар-а-Лаго в Южной Флориде, отмечают источники.

Одному из собеседников издания Трамп признался, что он "просто разочарован тем, что мы проиграли".

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. Он раскритиковал попытки Трампа оспорить результаты выборов.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов. Его личный адвокат Рудольф Джулиани обещал, что команда юристов главы Белого дома продолжит подавать иски.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Джо Байден, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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