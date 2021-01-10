Пенс намерен посетить инаугурацию Байдена – СМИ

Действующий вице-президент США Майк Пенс планирует принять участие в инаугурации избранного президента США Джо Байдена, чтобы продемонстрировать приверженность мирной передаче власти, пишет Politico.

Действующий вице-президент США Майк Пенс намерен посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом, ссылаясь на данные своих источников, сообщили Роlitico, CNN, Reuters и NBC.

По мнению собеседников Politico, так Пенс намерен показать свою приверженность мирной передаче власти. Источники издания рассказали, что на решение повлияла в том числе критика со стороны действующего президента США Дональда Трампа. 6 января Трамп обвинил Пенса в "недостатке смелости", когда тот отказался препятствовать сертификации Конгрессом итогов выборов, сообщал Fox News.

Трамп говорил, что не намерен появляться на инаугурации.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

В итоге Конгресс продолжил заседание и 7 января утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Пенс был в ярости от действий Трампа и его роли в массовых беспорядках, говорил сенатор от штата Оклахома и республиканец Джеймс Инхоф. По данным CNN, после штурма Капитолия между Трампом и Пенсом ухудшились отношения.

Кроме того, телеканал отмечает, что Пенс звонил исполняющему обязанности министра обороны Кристоферу Миллеру, призывая Национальную гвардию отреагировать на события в Вашингтоне. В Белом доме этот шаг приписывали Трампу.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.