ГОРДОН
 
 
МИР

Пенс намерен посетить инаугурацию Байдена – СМИ

Действующий вице-президент США Майк Пенс планирует принять участие в инаугурации избранного президента США Джо Байдена, чтобы продемонстрировать приверженность мирной передаче власти, пишет Politico.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пенс намерен посетить инаугурацию Байдена, пишут американские СМИ
Пенс намерен посетить инаугурацию Байдена, пишут американские СМИ
Фото: ЕРА

Действующий вице-президент США Майк Пенс намерен посетить инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом, ссылаясь на данные своих источников, сообщили Роlitico, CNN, Reuters и NBC.

По мнению собеседников Politico, так Пенс намерен показать свою приверженность мирной передаче власти. Источники издания рассказали, что на решение повлияла в том числе критика со стороны действующего президента США Дональда Трампа. 6 января Трамп обвинил Пенса в "недостатке смелости", когда тот отказался препятствовать сертификации Конгрессом итогов выборов, сообщал Fox News

Трамп говорил, что не намерен появляться на инаугурации.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

В итоге Конгресс продолжил заседание и 7 января утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Пенс был в ярости от действий Трампа и его роли в массовых беспорядках, говорил сенатор от штата Оклахома и республиканец Джеймс Инхоф. По данным CNN, после штурма Капитолия между Трампом и Пенсом ухудшились отношения.

Кроме того, телеканал отмечает, что Пенс звонил исполняющему обязанности министра обороны Кристоферу Миллеру, призывая Национальную гвардию отреагировать на события в Вашингтоне. В Белом доме этот шаг приписывали Трампу. 

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Дональд Трамп, Майк Пенс, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
  Кинопремьеры-2021. Список ожидаемых украинских и зарубежных фильмов
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
"Все еще сексуальный". Поклонники Беккера прокомментировали его фото в роли модели
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
В Яремче на Рождество знаменитости готовили кутью и соревновались за звание лучшего кулинара
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
Три пляжных образа Каменских на Мальдивах. Фото
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"Ну сейчас набегут критики", "Это роскошь". В сети комментируют пикантное фото Светланы Бондарчук
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
Бузова на Мальдивах вышла замуж за Dava – СМИ
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
  Козловский: Я матерщинник. Говорят, что мне это не подходит, но мне пох...й
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
Подборка обнаженных мужских торсов звезд украинского шоу-бизнеса, спорта и политики. Как знаменитости выглядят без одежды?
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
  Умерла звезда "Полицейской академии" Рэмси
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
Как приготовить тирамису. Рецепт итальянского десерта от жены Бабкина
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Шоптенко показала фигуру в разные периоды беременности. Фото
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
Актер из сериала "Скорая помощь" найден мертвым в своей квартире – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
"Скоро голыми в церковь ходить будут". 47-летняя Наташа Королева надела "обнаженное" платье
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
В сети обнародовано фото юной Кабаевой в прозрачном бикини
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"В Новый год с любимыми!" Ани Лорак обнародовала совместные фото с дочерью, которую на Рождество навестил отец
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
"Всем завистникам назло". В сети прокомментировали фото Поляковой с мужем
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
Ротару – в черном платье, а ее сын – в клетчатом спортивном костюме. В сети опубликовано праздничное фото семьи певицы
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
Младшая дочь Валерия Меладзе сообщила, что сломала шею
  Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
Козловский: Твою мать, почему я должен заниматься разводом своих родителей?
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS