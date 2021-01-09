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Фельштинский: Может оказаться, что Трамп 2016–2021 годов – это всего лишь "молодой Гитлер", а время настоящего Гитлера еще впереди

Американо-российский историк Юрий Фельштинский в статье для интернет-издания "ГОРДОН" отметил, что пока сложно сказать, события в Вашингтоне 6 января – это победа над трампизмом в США, или "всего лишь провалившийся пивной путч лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера в 1923 году".

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Трамп проиграл на выборах президента США
Трамп проиграл на выборах президента США
Фото: ЕРА

Спрогнозировать, что будет происходить с действующим президентом США Дональдом Трампом и его сторонниками после инаугурации победившего на выборах президента Джо Байдена, сложно. Такое мнение американо-российский историк Юрий Фельштинский высказал в статье для интернет-издания "ГОРДОН"

"Трамп удачно создал легенду об украденных выборах. Это абсолютная ложь. За Джо Байдена проголосовало большее число избирателей. Никаких серьезных нарушений не было. Более того, при кажущейся близости по числу голосовавших разрыв в голосах по американским понятиям был колоссальный. Последний раз такой разрыв был в 1932 году, когда избирался Франклин Рузвельт", – отметил он. 

Фельштинский продолжил: победа Байдена на выборах была "чистой и убедительной". Это, по его мнению, подтверждает и тот факт, что республиканцы утратили большинство в Сенате. 

"Но ложь распространяется быстрее правды, и легенда об украденных у Трампа выборах может стать чем-то схожим с уверенностью немцев в том, что они проиграли в Первой мировой войне только из-за "удара ножом в спину", нанесенного социал-демократами. Поэтому мне трудно сказать, являются события 6 января в Вашингтоне победой над трампизмом в Америке или всего лишь провалившимся пивным путчем [лидера нацистской Германии Адольфа] Гитлера в 1923 году, за которым еще последует захват власти фашистами", – добавил он. 

Историк считает, что после смены администрации в США начнет поступать негативная информация о деятельности Трампа. 

"Новое руководство получит доступ к документам, которые раннее могли видеть только лояльные Трампу чиновники, получит доступ к записям телефонных переговоров с руководителями других государств. Кто-то из бывших сотрудников Трампа, уже не получающих от него зарплату, начнет разговаривать с журналистами. А главное: Трамп, заморочивший всем голову о неподсудности и неприкосновенности действующего президента, наконец-то станет простым американским гражданином, которого можно и арестовать по подозрению в преступлении, и осудить, если подозрения окажутся правомерными. Так что все самое драматичное в судьбе Трампа может начаться после 21 января, поскольку при любом самом богатом воображении амнистия по американским законам распространяется только на федеральные преступления, но не на штатные. Штатов в Америке много", – написал Фельштинский. 

Он отметил, что в Палате представителей хотят запустить новую процедуру импичмента Трампу и в США начинается новый политический кризис, в который страну "загнал Трамп". 

"Единственное утешение происходящему – это тикающие часы – время, которое в краткосрочном плане работает против Трампа. Но в долгосрочном оно работает на него. Потому что если Трамп не будет снят через импичмент, он получит право и возможность баллотироваться на президентских выборах 2024 года. И тогда вновь оживут легенда об украденных выборах и вера фашиствующей черни в "удар ножом в спину", нанесенный демократами. И может оказаться, что Трамп 2016–2021 годов – это всего лишь "молодой Гитлер", а время настоящего Гитлера еще впереди", – резюмировал он. 

Фельштинский: У ледокола Трампа нет ни тормозов, ни заднего хода. Читайте полный тест статьи

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Адольф Гитлер, Джо Байден, Юрий Фельштинский, Дональд Трамп, выборы президента США 2020
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