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"Мао, Ленин и Сталин улыбаются". Трамп-младший считает, что мир "смеется над США" из-за блокировки аккаунта его отца в Twitter

Сын президента США Дональд Трамп – младший, комментируя пожизненную блокировку аккаунта его отца в Twіtter, упомянул первого председателя КНР Мао Цзэдуна, а также глав СССР Владимира Ленина и Иосифа Сталина.

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Свобода слова в США "мертва и контролируется влиятельными левыми", заявил Трамп-младший
Свобода слова в США "мертва и контролируется влиятельными левыми", заявил Трамп-младший
Фото: ЕРА

Сын президента США Дональд Трамп – младший 9 января выразил недовольство блокировкой учетной записи его отца Дональда Трампа в Twitter. 

"Аятолла и многие другие диктаторские режимы могут иметь аккаунты в Twitter без проблем, несмотря на угрозы геноцида для целых стран. [...] Но президент Соединенных Штатов должен быть навсегда заблокирован", – написал он в Twitter. 

По мнению Трампа-младшего, свобода слова в США "мертва и контролируется влиятельными левыми". 

"Мир смеется над Америкой, а Мао [Цзэдун], [Владимир] Ленин и [Иосиф] Сталин улыбаются. Технологические гиганты могут подвергнуть цензуре президента?" – возмутился он. 

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.

В ходе последней избирательной кампании Twitter часто отмечал посты Дональда Трампа как вводящие в заблуждение или содержащие ложную информацию, а также удалил несколько его сообщений за нарушение правил соцсети.

6 января аккаунт президента был временно заблокирован после того, как сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США в Вашингтоне, где в это время проходило совместное заседание Сената и Палаты представителей, – конгрессмены должны были утвердить итоги голосования коллегии выборщиков и формально закрепить победу демократа Джо Байдена на ноябрьских выборах главы государства.

На митинге перед заседанием Трамп в очередной раз заявил, что не признает итоги выборов, и призвал участников митинга идти к Капитолию. 

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Иосиф Сталин, Ленин, цензура, Twitter, Дональд Трамп, Мао Цзедун, Дональд Трамп – младший, выборы президента США 2020
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