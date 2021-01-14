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Перед возвращением Навального в Россию стало известно, что он в федеральном розыске

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный находится в федеральном розыске в России. Информация об этом появилась после того, как оппозиционер заявил, что 17 января вернется из Германии в РФ.

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Навальный не знал о том, что объявлен в розыск, когда сообщил о своем возвращении в Россию
Навальный не знал о том, что объявлен в розыск, когда сообщил о своем возвращении в Россию
Фото: Алексей Навальный / Facebook

Российский оппозиционер Алексей Навальный, проходящий реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом "Новичок", с 29 декабря находится в федеральном розыске в России. Об этом 13 января сообщил Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал документы Федеральной службы исполнения наказаний, из которых следует, что дело против Навального открыто в конце ноября.

"В документах указано, что Навальный не отмечался по делу "Ив Роше" (тогда он получил условный срок) и игнорировал контроль. При этом за все время уведомил ФСИН один раз – 23 ноября (а пришел в себя 10 сентября), сообщив, что находится на реабилитации и про свое возвращение ничего пока не скажет", – сказано в посте.

Адвокат Навального Вадим Кобзев подтвердил "Медиазоне" эту информацию.

В конце декабря 2014 года Замоскворецкий суд приговорил Навального к трем с половиной годам лишения свободы условно, а его брата Олега  к такому же сроку реального заключения. Им инкриминировали хищение 26 млн руб. (€386,4 тыс.) у компании "Ив Роше" и еще 4 млн руб. (€59,4 тыс.)  у "Многопрофильной процессинговой компании".

В декабре 2015 года Алексей Навальный заявлял о выплате всех штрафов по делу "Ив Роше".

В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал несправедливым суд в отношении российского оппозиционного политика Алексея Навального и его брата Олега, осужденных по делу о хищении средств компании "Ив Роше", и обязал РФ выплатить им более €80 тыс. компенсации.

В комментарии "МБХ медиа" адвокат сказал, что Навальный не знал о том, что объявлен в розыск, когда заявил о своем возвращении в Россию.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

Теги: Россия, Германия, ЕСПЧ, Алексей Навальный, розыск
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