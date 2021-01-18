Стало известно, где находится Навальный

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого задержали в аэропорту Шереметьево 17 января, доставлен в отдел полиции города Химки Московской области. Адвоката к нему не пускают, сообщил соратник Навального Леонид Волков.

К задержанному сразу после возвращения в Россию оппозиционеру Алексею Навальному адвоката обещают пустить утром 18 января. Об этом сообщил соратник политика Леонид Волков в Telegram.

"Навальный во втором отделе полиции по городу Химки (Московской области). Адрес: Химки, проспект Мира, 23а. Адвоката не пускают; обещают в 9.00 утра пустить", – написал Волков.

Он отметил, что, несмотря на холод, было бы хорошо у отделения полиции устроить дежурство, "чтобы быть уверенными, что его не увезут куда-то еще ночью".

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево. Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали 37 человек. Об этом 17 января сообщает "ОВД-Инфо" в своем Telegram-канале.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.