Журналистам запретили снимать прилет Навального в аэропорту Внуково

Накануне возвращения из Германии российского оппозиционера Алексея Навального прокуратура Москвы предупредила о недопустимости участия в массовых мероприятиях в аэропорту Внуково.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым и возвращается домой Фото: EPA

Российский аэропорт Внуково, куда 17 января из Берлина должен прилететь российский оппозиционер Алексей Навальный, запретил журналистам проводить видеосъемку. Об этом пресс-служба аэропорта сообщила в ответе на запрос Sota Vision, документ опубликован в Telegram-канале издания.

В ответе сказано, что это связано с ухудшением эпидемической ситуации из-за коронавирусной инфекции. Пресс-служба аэропорта пообещала предоставить журналистам видео пассажиров рейса авиакомпании "Победа".

Редакция Sota Vision сообщила, что эфир из Внуково состоится, несмотря на отказ пресс-службы аэропорта сотрудничать с журналистами.

Прокуратура Москвы 15 января предостерегла россиян от участия в несогласованных массовых мероприятиях. Об этом сообщил сайт прокуратуры.

"В сети интернет, в том числе в социальных сетях, размещена информация с призывом к участию 17 января в публичном мероприятии в аэропорту Внуково. Указанное мероприятие с органами исполнительной власти города Москвы в установленном законом порядке не согласовано", – отметили в релизе.

В прокуратуре подчеркнули, что организация несогласованного публичного мероприятия и участие в нем влекут за собой ответственность, установленную законами РФ.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты.

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за ухудшения состояния политика 20 августа 2020 года. Оппозиционер находился в токсикореанимации больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске без сознания.

22 августа Навального на самолете доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. Врачи "Шарите" сообщили 7 сентября о его выведении из медицинской комы и отключении от аппарата искусственной вентиляции легких. 14 сентября немецкие врачи проинформировали, что политик чувствует себя лучше и уже поднимается на ноги. 22 сентября Навального выписали из клиники, он проходит реабилитацию.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

Как писала Le Monde, президент РФ Владимир Путин 14 сентября в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, что Навальный "по неустановленной причине" мог сам принять яд из группы "Новичок".

15 октября Европейский союз ввел санкции против шести российских чиновников из-за отравления Навального. К санкциям присоединилась Великобритания. Палата представителей Конгресса США призвала Белый дом также ввести санкции.

14 декабря было обнародовано расследование The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила в Томске группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Навальный с супругой принимали участие в расследовании. Политик обнародовал видео, в котором сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.