Фейгин: Навальный за свою опрометчивую фразу несет ту же ответственность, что и Путин, захвативший Крым

Украинцы несправедливо сравнивают российского оппозиционера Алексея Навального с президентом РФ Владимиром Путиным, считает российский правозащитник Марк Фейгин.

В 2014 году Навальный заявил, что Крым – это не бутерброд с колбасой, "чтобы его возвращать туда-сюда" Фото: ЕРА

Российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "Фактам" сказал, что из-за своего заявления об оккупированном Россией Крыме оппозиционеру Алексею Навальному приходится нести такую же ответственность, как и захватившему украинский полуостров президенту РФ Владимиру Путину.

"Я бы в Украину не поехал, хотя ко мне претензий меньше, я не агент КГБ. Я не хочу быть, что называется, нахлебником и зависеть от хорошего или плохого настроения украинских властей. В остальном я бы мог посоветовать: Украине, наверное, надо продекларировать: "Мы никого не принимаем из России, потому что мы подозреваем, что среди просящих убежище могут быть агенты ФСБ". Это разумная, правильная позиция с точки зрения защиты суверенитета и национальной безопасности Украины. Лучше это обозначить сразу, тогда и оппозиция, и эти представители правых или не правых – они не будут ехать в Украину", – подчеркнул Фейгин.

По его мнению, сравнивать Навального и Путина – неправильно.

"[Навального в Украине] приравнивают к Путину, который захватил Крым, оккупировал его, который убивал украинских граждан. И получается, что такой, как Навальный, за свою, на мой взгляд, неправильную и опрометчивую фразу несет ту же ответственность. Но это же неправильно. Поэтому здесь нужно что-то решить окончательно: либо мы принимаем и абсорбируем эту среду на предмет, кто там агент, кто – нет, и берем на себя тяжелую задачу заниматься проверкой бэкграунда этих людей, либо не принимаем никого, просто отказываем всем", – сказал Фейгин.

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а "личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам".

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины.

"Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок". Это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники. 17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

С 29 декабря 2020 года Навальный находился в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". В 2017 году Навальному продлили испытательный срок на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.