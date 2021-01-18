Навальный этим "девочка, водочки нам налей" показывает, как Украина далека от России. Мы уже на какую-то бесконечность далеки от "русского мира"

В России по прилете задержали Навального. И правильно. Он родину предал. Родина постановила Навального убить. Послала лучших своих сыновей опрыскать его трусы. И Навальный, как патриот, должен был умереть. А он не умер. Пошел против родины. И кто он после этого? Предатель. Все логично.

Хорошо, что его задержали. Правда. Это идет в контексте "больше ада". Чем больше ада в России, тем хуже России. И тем лучше нам, потому что весь вот этот адок ослабляет агрессора. Так что полная неадекватность Путина помогает приблизить коллапс самой России. И нам главное – вовремя отойти, когда все это начнет заваливаться. Ведь пока Россия не развалится, пока не ослабнет и не будет требовать поставки еды голодающим, Крым никогда не вернется. И на Донбассе останутся орки. Нам нужен развал России. Если, конечно, мы хотим вернуть Крым. А для этого нам нужно больше ада. И чем дальше в Кремле от адекватности, тем лучше.

А то, что это полная неадекватность, – очевидно. Вы пытались убить человека, у вас не вышло и вы решили, что по возвращении вам его еще за это надо бросить в тюрьму. Потому что он, пока лежал в коме, не отмечался у какого-то чиновника. Вам нужен повод, чтобы посадить человека, которого вам не удалось убить, и про это знает он, знаете вы и знает весь цивилизованный мир. Причем и с поводом вы особо не заморачиваетесь.

Хорошая история. Сначала она развеяла миф про супер-спецслужбы страны-агрессора, где работают профессионалы, которые могут все. А теперь она развеивает миф, что в Кремле сидят суперумные демиурги. И что власть в России сильна. Сильная и умная власть никогда бы такого не делала. Не арестовывала бы Навального. И хорошо. Больше ада. И, скорее всего, больше санкций.

И еще один миф. Про Навального. Который вот этим вот "девочка, водочки нам налей" показывает, как Украина теперь далека от России. Украинцы в шоке, когда видят такое от лидера оппозиции России. Но фишка в том, что Навальный хочет быть президентом России. А не Украины. И хочет нравиться русским, а не украинцам. А Россия все еще живет в фильме "Брат-2". И Навальный говорит с клиентом на его языке. Просто мы не клиент. И очень хорошо, что не клиент. Потому что мы уже на какую-то бесконечность далеки от "русского мира". И это очень хорошо.

Источник: Sergey Fursa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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