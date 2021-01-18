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Навальный обратился к судье с требованием допустить на заседание суда журналистов. Возле отдела полиции собралось около сотни человек

Российский оппозиционер Алексей Навальный призвал, чтобы на суд по избранию меры пресечения пустили всех, а "не только передачу "Вести. Дежурная часть", Life News и главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации.

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Здание отделения полиции, где проходит суд над Навальным, охраняет полиция
Здание отделения полиции, где проходит суд над Навальным, охраняет полиция
Фото: EPA

Российский оппозиционер Алексей Навальный обратился к судье с требованием допустить в зал журналистов, которые собрались у отдела полиции, где сегодня суд избирает ему меру пресечения. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Навального.

"У них физически аккредитацию не берут, что указывает на предвзятость очень странную. Безусловно, я выступаю за то, чтобы этот процесс был максимально открытым, чтобы все средства массовой информации имели возможность наблюдать за этим удивительным абсурдом, который здесь происходит", – заявил он.

Навальный призвал, чтобы пустили всех, а "не только [передачу] "Вести. Дежурная часть", Life News и главное управление министерства внутренних дел Российской Федерации, но и настоящих журналистов, которые прямо сейчас стоят на морозе за воротами"

"Вы не можете, извините меня, делать вид, как будто этого не происходит: ну да, они стоят, но я не знаю о том, что они стоят. Я заявляю, что они там стоят, они хотят быть аккредитованы и требуют реализации своих прав", – подчеркнул Навальный.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в Twitter сообщала, что в отделение "никого, включая журналистов, внутрь не пускают".

"Классная открытость и гласность", – подчеркнула она.

"Дождь" в Twitter сообщил, что во двор химкинского ОВД, где идет суд над Навальным, приехали "несколько тонированных автобусов и автозак".

По информации "Медиазоны", полицейские около отделения, где происходит суд, угрожали задержанием депутату городского округа Химок Антонине Стеценко. Женщина стояла в одиночном пикете с плакатом "Свободу Алексею Навальному". Силовики заявили, что это – не одиночный пикет, так как рядом со Стеценко находятся журналисты.

Корреспондент "Коммерсанта" Роман Дорофеев сообщил, что у отдела полиции собралось около сотни человек.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области).

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.

Теги: Россия, Алексей Навальный, полиция, уголовное дело, Кира Ярмыш, отравление Навального
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