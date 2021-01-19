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Навальный опубликовал пост из СИЗО: Я не жалею, что вернулся

Российский политик Алексей Навальный сравнил камеру в СИЗО "Матросская тишина" с больничной палатой, где очнулся несколько месяцев назад.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Навальный о спецблоке "Матросской тишины": Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался русская жизнь
Навальный о спецблоке "Матросской тишины": Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался – русская жизнь
Скриншот: navalny / Instagram

Российский политик Алексей Навальный опубликовал пост в Instagram из СИЗО "Матросская тишина", куда его поместили после возвращения из Германии. Он написал, что не жалеет о возвращении в Россию.

"Я не жалею о том, что вернулся. Иначе я поступить не мог, и в этом нет ни пафоса, ни жертвенности, ни фатализма. Полностью рациональный выбор", – написал политик.

Он объяснил свое решение отказом "мириться с беззаконием, творимым властями моей страны".

Навальный добавил, что находится в Кремлевском централе – спецблоке "Матросской тишины". "Читал о нем в книжках, а теперь сам оказался – русская жизнь", – написал он. Политик сравнил камеру в СИЗО с больничной палатой, где очнулся несколько месяцев назад, отметив, что здесь "говорят на родном языке – большой плюс".

В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел, экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок". Это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.

С 29 декабря 2020 года Навальный находился в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". В 2017 году Навальному продлили испытательный срок на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Теги: Россия, Алексей Навальный, тюрьма, СИЗО, арест, задержание
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