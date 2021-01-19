Навального могут приговорить к двум с половиной годам колонии – адвокат

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии, рассказала адвокат политика Ольга Михайлова в комментарии "Настоящему Времени" 19 января.
Приговор оппозиционеру по делу "Ив Роше" вынесли в 2014 году. Тогда его признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. Политика приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.
"Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", – пояснила Михайлова.
Прокуратура может запросить и больший срок, предположила она. Судебное заседание по изменению Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.
"Нам предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля. И было указано, что уведомляется начальник следственного изолятора №1 по городу Москве, что осужденный Навальный должен участвовать в судебном заседании. На самом деле, туда его отвезли или куда-то еще, мы на данный момент не знаем", – добавила адвокат Навального.
В августе прошлого года Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет, которым он летел экстренно сел в Омске. Сперва политик лежал в омской больнице, затем его перевезли в немецкую клинику "Шарите". В организме Навального нашли яд из группы "Новичок". Это подтвердило немецкое правительство, лаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.
Навальный пролежал в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники. 17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки Московской области. 18 января Навального арестовали на 30 суток.
С 29 декабря 2020 года Навальный находился в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" для задержания оппозиционера по делу "Ив Роше". В 2017 году Навальному продлили испытательный срок на один год. Он истек 29 декабря 2020 года, до этого срока Навальный должен был не реже двух раз в месяц приходить на регистрацию в органы ФСИН. В ведомстве заявили, что политик не выполнял возложенные на него судом обязанности и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции.