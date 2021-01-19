Навального могут приговорить к двум с половиной годам колонии – адвокат

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сказала, что оппозиционер почти год провел под домашним арестом по делу "Ив Роше" из присужденных ему трех с половиной. Поэтому суд может приговорить Навального к двум с половиной годам колонии.

Российский оппозиционер Алексей Навальный может получить два с половиной года колонии, рассказала адвокат политика Ольга Михайлова в комментарии "Настоящему Времени" 19 января.

Приговор оппозиционеру по делу "Ив Роше" вынесли в 2014 году. Тогда его признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. Политика приговорили к трем с половиной годам лишения свободы с пятилетним испытательным сроком.

"Но в течение почти года Алексей провел под домашним арестом, день за день учитывается, соответственно, это два с половиной года", – пояснила Михайлова.

Прокуратура может запросить и больший срок, предположила она. Судебное заседание по изменению Навальному условного срока на реальный перенесли на 2 февраля.

"Нам предоставили уведомление о переносе судебного заседания с 29 января на 2 февраля. И было указано, что уведомляется начальник следственного изолятора №1 по городу Москве, что осужденный Навальный должен участвовать в судебном заседании. На самом деле, туда его отвезли или куда-то еще, мы на данный момент не знаем", – добавила адвокат Навального.