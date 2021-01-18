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Татьяна Попова
Татьяна Попова

Телеведущая, волонтер. Экс-замминистра информационной политики Украины.


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Трудно было сделать больше для популяризации Навального в СМИ, чем сделала российская власть

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Трудно было сделать больше для популяризации Алексея Навального, чем сделала российская власть.

Только русскоязычных стримов на одной платформе в общей сложности посмотрело более 15 млн зрителей. Это не считая нарезок пресс-подходов, арестов активистов, момента задержания. И не считая других платформ, других типов СМИ и обычных интернет-сайтов.

В западных СМИ со вчерашнего вечера есть яркие заявления московского корреспондента британской Guardian Эндрю Рота, который считает: "Что произойдет дальше с Алексеем Навальным – зависит от того, что, по мнению российских властей, сойдет им с рук. Они перепробовали с ним уже абсолютно все: судебные процессы, домашний арест, "захват" в заложники его брата, которого осудили на три с половиной года тюрьмы".

По мнению New York Times, "произошедшее в Шереметьево показало две очень важные вещи: насколько бесстрашен Навальный и насколько обеспокоен Путин. А то, как жестко вели себя люди в камуфляже и в штатском в зале прилета Внуково, куда самолет с Навальным должен был прилететь изначально, означает еще одно: недовольство в России растет и власти всерьез напуганы. Дальнейшая судьба Навального во многом будет зависеть от того, насколько интенсивной будет реакция на его арест дома и за рубежом. Его сторонники в России намерены в ближайшие дни провести акции протеста".

"Этот день обещал быть драматичным, и Кремль не разочаровал – устроил настоящий театр", – пишет Independent.

"Первый акт был разыгран в небе: то самолет с Навальным на борту отклонялся от курса, то полностью менял направление, то разворачивался".

Далее газета напоминает, что рискованное возвращение оппозиционера в Россию можно сравнить с приездом Владимира Ленина в Петроград в 1917 году, с борьбой Нельсона Манделы против апартеида и даже со вторым пришествием Христа. Последнее сравнение, пишет газета, не так уж и не оправданно, учитывая число последователей Навального и их преданность. "Они верят, что даже в тюремной камере он сможет планировать будущее России".

Статья о задержании Алексея Навального – вторая по читаемости на сайте одной из центральных французских газет Le Monde. В ней издание называет Навального "злейшим врагом Владимира Путина". Франция призывает к немедленному освобождению оппозиционера, пишет газета, и сообщает своим читателям, что пресс-секретарь МИД России Мария Захарова в своем посте в Facebook советует всем иностранным чиновникам "заниматься своими проблемами" и "уважать международное право".

"Попытка посадить Алексея Навального в тюрьму может иметь далеко идущие последствия для правительства Владимира Путина", – предсказывает Washington Post.

"Акции протеста и новые международные санкции – лишь часть проблемы Кремля. Арест оппозиционера поднимет его популярность на невиданную высоту".

Газета приводит слова Андрея Колесникова, руководителя программы "Российская внутренняя политика и политические институты" московского Центра Карнеги, который сказал, что Кремль сам раздувает важность Навального и дезавуирует позицию Путина, саркастически заявившего недавно: "Да кому он [Навальный] нужен?"

По информации WP, во время полета Алексей Навальный выглядел спокойным. Он сделал селфи со стюардессами и потом смотрел комедийный научно-фантастический мультсериал "Рик и Морти". (Кстати, это обзор прессы из статьи ВВС.)

Все это не считая заявлений большинства представителей Евросоюза, главы Госдепа США Помпео и советника Байдена по нацбезопасности Салливана, объединенного заявления с требованием наложения санкций на Россию со стороны МИД стран Балтии.

В общем, "удачнее" для Кремля действий по Навальному трудно было бы придумать. И, как я понимаю, это только начало.

Источник: Татьяна Попова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Алексей Навальный, самолет, Татьяна Попова
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