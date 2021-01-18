"Займитесь проблемами в собственных странах". В МИД РФ отреагировали на призывы мировых лидеров освободить Навального

Соратник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что власти РФ должны немедленно освободить российского оппозиционера Алексея Навального. Пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Салливана и других зарубежных деятелей "заниматься проблемами в собственных странах".

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова 17 января призвала мировых лидеров не вмешиваться в национальное законодательство России, а "заняться проблемами в собственных странах". Таким образом она отреагировала, в частности, на заявление соратника избранного президента США Джо Байдена Джейка Салливана.

Салливан накануне заявил в Twitter, что власти РФ "должны немедленно освободить Навального".

"Атаки Кремля на Навального – это не просто нарушение прав человека, это оскорбление жителей России, которые хотят, чтобы их голоса услышали", – отметил Салливан.

Mr. Navalny should be immediately released, and the perpetrators of the outrageous attack on his life must be held accountable. The Kremlin’s attacks on Mr. Navalny are not just a violation of human rights, but an affront to the Russian people who want their voices heard. — Jake Sullivan (@jakejsullivan) January 17, 2021

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", – заявила она.

Задержание Навального осудили десятки стран, в частности страны ЕС, США, Великобритания. Они потребовали немедленно его освободить. Глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева заявила, что украинская делегация в ПАСЕ поднимет кейс Навального в рамках обжалования полномочий России.

На заявления мировых лидеров также отреагировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщил "Дождь". Глава МИД России назвал реакцию западных стран на задержание Навального попыткой отвлечь внимание от кризиса, "в котором оказалась либеральная модель развития".

По словам Лаврова, комментарии о возвращении Навального "идут с радостью, как под копирку".

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области).

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.