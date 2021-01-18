Задержанному в Москве Навальному не дают позвонить и не позволяют передать еду – соратники

Задержанного в Москве российского оппозиционера Алексея Навального лишают права на защиту, считает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному, которого после прилета из Германии задержала в Москве полиция, не позволяют никому звонить. Об этом 18 января в Twitter сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Надо как можно больше писать и требовать допустить к Навальному адвоката. Алексей задержан уже 14 часов, ему до сих пор не дали позвонить, хотя это право есть у всех задержанных. Теперь его лишают и права на защиту", – написала она.

Вы знаете, как это работает. Надо как можно больше писать и требовать допустить к Навальному адвоката. Алексей задержан уже 14 часов, ему до сих пор не дали позвонить, хотя это право есть у всех задержанных. Теперь его лишают и права на защиту — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) January 18, 2021

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил в Twitter, что к оппозиционеру не допустили адвокатов, несмотря на обещание.

"Адвокатов к Навальному в Химках не пускают. Хотя вчера обещали, что с 9.00 пустят. Еду ему тоже не дают передать. Какие именно правовые основания задержания – тоже никто не говорит", – рассказал соратник задержанного.

Адвокатов к Навальному в Химках не пускают. Хотя вчера обещали , что с 9ти утра пустят. Еду ему тоже не дают передать. Какие именно правовые основания задержания тоже никто не говорит. — Ivan Zhdanov (@ioannZH) January 18, 2021

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области).

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января 2021 года Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.