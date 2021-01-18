"Проявление слабости режима". Климкин прокомментировал задержание в России Навального

Задержание в РФ прилетевшего из ФРГ оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о завершении "путинской эпохи", считает экс-глава МИД Украины Павел Климкин.

Возвращение из Германии российского оппозиционера Алексея Навального Москва превратила в фарс. Такое мнение выразил 18 января в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Россия превратила прилет Алексея Навального в ожидаемую спецоперацию своих спецслужб и сплошной фарс. Это проявление слабости режима – у него нет выигрышных вариантов. Арестуют Навального – будет политическое давление и санкции, оставят на свободе – окажется в центре внимания и будет влиять на российскую политику", – написал дипломат.

Он считает, что в истории с Навальным российские власти попали в цугцванг – шахматный термин, означающий, что любой ход игрока ведет к ухудшению его позиции.

"ФСБ все время следило за Навальным, вероятно, участвовало в его отравлении, теперь встречает его в аэропорту – Россия превратилась в вотчину ФСБ и других спецслужб. Ни у кого не должно быть иллюзий, что этот российский режим когда-то будет готов признать существование Украины как демократического и европейского государства. Но эта Россия находится в конце путинской эпохи, мы приближаемся к окончательному уничтожению постсоветского пространства. Для нас это не будет простая история, но, как говорят китайцы, когда есть ветер, то следует строить мельницы, а не ограждения. Нужно начинать", – считает Климкин.

17 января Навальный вернулся в Россию. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области).

Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники.

В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения.

По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.