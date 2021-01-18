Помпео обеспокоен арестом Навального в России

Госсекретарь США Майк Помпео глубоко обеспокоен решением России арестовать оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, уверенные в себе политики не станут незаконно задерживать своих оппонентов.

Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить задержанного по прибытии в Россию оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал у себя в Twitter 17 января.

"Глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов оппозиции и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", – отметил глава Госдепа.

Deeply troubled by Russia's decision to arrest Aleksey Navalny. Confident political leaders do not fear competing voices, nor see the need to commit violence against or wrongfully detain, political opponents. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2021

В заявлении главы американской дипломатии, которое распространила пресс-служба Госдепартамента 17 января, сказано, что Соединенные Штаты категорически осуждают решение России задержать Навального.

"Мы с серьезной озабоченностью отмечаем, что его задержание является последней попыткой заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции и независимые голоса, критикующие российские власти". Россияне, как и люди во всем мире, заслуживают правительство, поддерживающее плюрализм идей, прозрачное и подконтрольное управление, независимую судебную систему и возможность осуществлять основные права человека на свободу слова и собраний, не опасаясь преследований", – говорится в тексте заявления ведомства.

В Госдепартаменте призвали правительство России обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе.

"Навальный – не проблема. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения", – заключили в Госдепе.