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Помпео обеспокоен арестом Навального в России

Госсекретарь США Майк Помпео глубоко обеспокоен решением России арестовать оппозиционера Алексея Навального. По его мнению, уверенные в себе политики не станут незаконно задерживать своих оппонентов.

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Навальный вчера вернулся в Россию
Навальный вчера вернулся в Россию
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Майк Помпео призвал немедленно освободить задержанного по прибытии в Россию оппозиционера Алексея Навального. Об этом он написал у себя в Twitter 17 января. 

"Глубоко обеспокоен решением России арестовать Алексея Навального. Уверенные в себе политические лидеры не боятся голосов оппозиции и не видят необходимости совершать насилие или незаконно задерживать политических оппонентов", – отметил глава Госдепа.

В заявлении главы американской дипломатии, которое распространила пресс-служба Госдепартамента 17 января, сказано, что Соединенные Штаты категорически осуждают решение России задержать Навального.

"Мы с серьезной озабоченностью отмечаем, что его задержание является последней попыткой заставить замолчать Навального и других деятелей оппозиции и независимые голоса, критикующие российские власти". Россияне, как и люди во всем мире, заслуживают правительство, поддерживающее плюрализм идей, прозрачное и подконтрольное управление, независимую судебную систему и возможность осуществлять основные права человека на свободу слова и собраний, не опасаясь преследований",  говорится в тексте заявления ведомства.

В Госдепартаменте призвали правительство России обеспечить равные условия для всех политических партий и кандидатов, стремящихся участвовать в избирательном процессе.

"Навальный  не проблема. Мы требуем его немедленного и безоговорочного освобождения", – заключили в Госдепе.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния здоровья политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите".

Немецкое правительство 2 сентября сообщило, что в организме Навального нашли следы вещества, похожего по составу на "Новичок". Биологический материал, отобранный у политика, исследовала специальная лаборатория вооруженных сил Германии. Факт отравления Навального ядом из группы "Новичок" подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции.

Навальный был в коме 18 дней. 22 сентября политика выписали из клиники. В министерстве иностранных дел РФ сказали, что заявления об отравлении Навального не подкреплены фактами. Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин утверждал, что на момент вылета в Германию следов яда в организме политика не было.

30 октября адвокаты Навального обратились в ЕСПЧ из-за отказа российских следователей возбуждать уголовное дело из-за отравления политика. Адвокат Навального Ольга Михайлова рассказала, что жалоба была подана в ЕСПЧ 21 августа. Позже юристы внесли в нее дополнения. По словам Михайловой, адвокаты требовали, чтобы суд признал нарушение со стороны России ст. 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь).

14 декабря было обнародовано расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБ. По данным расследователей, это была вторая за два месяца попытка отравления – при первой, в июле 2020-го, пострадала жена оппозиционера Юлия. Политик сказал, что знает имена отравителей. Оппозиционер подчеркнул, что считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

13 января Навальный заявил, что чувствует себя почти здоровым, а потому готов возвращаться в Москву и уже купил билеты на рейс компании "Победа". В тот же день стало известно, что с 29 декабря 2020 года он находится в федеральном розыске в России. Федеральная служба исполнения наказаний РФ заявила, что "предпримет все действия" по задержанию оппозиционера. СМИ запретили снимать прилет Навального во Внуково.

Навальный вернулся в Россию 17 января. Сразу после прилета его задержали в аэропорту Шереметьево, после чего отвезли во второй отдел полиции по городу Химки (Московской области). Изначально самолет из Берлина, на котором летел оппозиционер, планировали посадить во Внуково, там начали собираться сторонники Навального. Во Внуково силовики задержали более 30 человек.

Теги: Россия, США, оппозиция, Алексей Навальный, арест, задержание, правительство РФ, Майк Помпео
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