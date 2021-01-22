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Байден поручил разведке изучить отравление Навального и кибератаку на США

По поручению президента США Джо Байдена американская разведка изучит причастность России к масштабной кибератаке на американские ведомства, а также даст оценку отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

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По указанию Байдена американская разведка проверит информацию о выплате Россией денег за нападения на военных США в Афганистане
По указанию Байдена американская разведка проверит информацию о выплате Россией денег за нападения на военных США в Афганистане
Фото: EPA

Президент США Джо Байден поручил американской разведке изучить ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом на брифинге 21 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Также новоизбранный президент поручил провести оценку предполагаемых враждебных действий – вмешательства в выборы в Соединенных Штатах и масштабной хакерской атаки на американские правительственные ведомства

"Хотя мы работаем с Россией с целью продвижения интересов США, мы также работаем и над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее безрассудные и враждебные действия. И с этой целью президент попросил наши разведслужбы подготовить оценку по поводу хакерской атаки на Solar Winds, российского вмешательства в выборы 2020 года, применения химоружия против лидера оппозиции Алексея Навального", – подчеркнула она.

Кроме того, по указанию Байдена американская разведка должна проверить информацию о выплате Россией денег за нападения на военных США в Афганистане.

О масштабной атаке на американские ведомства стало известно в середине декабря прошлого года. Хакеры похитили информацию из министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. Генпрокурор США Уильям Барр был уверен, что за этой атакой стоит Россия.

Инцидент с отравлением Навального случился в августе прошлого года, когда ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В организме политика нашли яд из группы "Новичок" – это подтвердило немецкое правительстволаборатории во Франции и Швеции, а также Организация по запрету химоружия.

Теги: Россия, США, Афганистан, Алексей Навальный, Джо Байден, Джен Псаки, кибератака
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