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Байден вернул США в ВОЗ

Если бы президент США Джо Байден не отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о выходе из ВОЗ, страна бы официально покинула организацию этим летом.

В первый же день президентства Байден вернул США в ВОЗ
В первый же день президентства Байден вернул США в ВОЗ
Фото: EPA

Президент США Джо Байден 20 января отменил решение его предшественника Дональда Трампа о выходе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Письмо об этом генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу опубликовано на сайте Белого дома. 

Это решение стало одним из первых, принятых Байденом с момента его инаугурации, состоявшейся всего за несколько часов до этого.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

На брифинге 29 мая Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Ухане" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты". 

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.  

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом". 

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США. 

Трамп в июле уведомил ООН о выходе из ВОЗ, решение должно было вступить в силу 6 июля 2021 года.

Теги: США, Джо Байден, ВОЗ, Антониу Гутерриш
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