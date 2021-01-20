Байден на инаугурации: Мы восстановим наши связи и союзы

Президент США Джо Байден заявил, что США будут вести за собой другие государства, не применяя силу, а пользуясь силой своего примера.

Джо Байден, вступивший 20 января в должность президента США, в своей речи пообещал, что восстановит связи с другими странами. Инаугурацию президента транслирует телеканал "Настоящее время".

"Весь мир смотрит на нас. И вот что я хочу сообщить всем, кто живет в других странах. Америка всегда подвергалась испытаниям, мы всегда выходили из них еще более сильными. Мы восстановим наши союзы, наши связи с другими. Для того, чтобы бороться не со вчерашними проблемами, а с теми, которые постигли нас сегодня", – сказал Байден.

Он отметил, что США будут вести за собой, не применяя силу, а пользуясь силой своего примера.

"Мы были надежным партнером в борьбе за мир, процветание и безопасность", – сказал президент.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Инаугурация Байдена началась 20 января в 19.00 по киевскому времени. "ГОРДОН" ведет онлайн-репортаж события.