Церемония инаугурации Байдена. Трансляция

В Вашингтоне состоялась церемония инаугурации Джо Байдена, победившего на выборах президента США. На посту главы государства представитель Демократической партии сменил республиканца Дональда Трампа. Прямую трансляцию из Вашингтона с синхронным переводом на русский язык вел телеканал "Настоящее время". Издание "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.
Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет, в 2009–2017 годах, – вице-президентом.
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