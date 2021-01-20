Церемония инаугурации Байдена. Трансляция

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Новому главе Белого дома 78 лет. Он стал старейшим президентом в истории США. Байден более 40 лет занимается политикой. В 1973–2009 годах он был сенатором от штата Делавэр, затем в течение восьми лет, в 2009–2017 годах, – вице-президентом.