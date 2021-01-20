Байден после инаугурации собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден хочет проверить подрядные организации, которые предыдущая администрация Белого дома выбрала для строительства стены на границе с Мексикой.

Длина стены на границе США и Мексики – более 1000 км Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден намерен сразу после инаугурации прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Такой пункт опубликован в планах переходной команды Байдена 20 января.

"В своей прокламации сегодня Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который использовался как оправдание перенаправления денег из других фондов на строительство стены. Прокламация будет содержать распоряжение немедленно остановить проект по строительству стены, чтобы провести тщательный анализ законности его финансирования", – говорится в сообщении.

Байден хочет проверить подрядные организации, которые предыдущая администрация Белого дома выбрала для этого проекта.

Избранный президент намерен подписать и другие документы, смягчающие миграционную политику США. Речь идет о распоряжении, которое отменит исключение неграждан США из переписи населения и распределения мест в Конгрессе США.

Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.