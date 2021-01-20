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Байден после инаугурации собирается остановить строительство стены на границе с Мексикой

Избранный президент США Джо Байден хочет проверить подрядные организации, которые предыдущая администрация Белого дома выбрала для строительства стены на границе с Мексикой.

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Длина стены на границе США и Мексики более 1000 км
Длина стены на границе США и Мексики – более 1000 км
Фото: EPA

Избранный президент США Джо Байден намерен сразу после инаугурации прекратить строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Такой пункт опубликован в планах переходной команды Байдена 20 января.

"В своей прокламации сегодня Байден объявит о немедленном прекращении действия режима чрезвычайного положения, который использовался как оправдание перенаправления денег из других фондов на строительство стены. Прокламация будет содержать распоряжение немедленно остановить проект по строительству стены, чтобы провести тщательный анализ законности его финансирования", – говорится в сообщении.

Байден хочет проверить подрядные организации, которые предыдущая администрация Белого дома выбрала для этого проекта.

Избранный президент намерен подписать и другие документы, смягчающие миграционную политику США. Речь идет о распоряжении, которое отменит исключение неграждан США из переписи населения и распределения мест в Конгрессе США.

Байден также подпишет указ, отменяющий введенные Трампом ограничения на въезд в США представителей ряда арабских и африканских стран.

США строят стену на границе с Мексикой с 1993 года. Цель заграждения – препятствование нелегальной миграции и наркотрафику. Общая длина барьера – более 1000 км.

Нынешний президент США Дональд Трамп заявлял, что доведет строительство до конца и что все расходы из американского бюджета на строительство барьера на границе будут возмещены Мексикой позжеВ Мексике утверждали, что не будут платить за стену.

Из-за разногласий в Конгрессе США по поводу ассигнований на строительство стены в декабре – январе 2019 года случился самый долгий шатдаун в истории США – на 35 дней.

В феврале 2019 года демократы в Конгрессе США согласились выделить на финансирование укреплений на границе с Мексикой в четыре раза меньше ассигнований, чем хотел Трамп: $1,3 млрд.

Теги: миграция, Джо Байден, Мексика, граница, строительство, инаугурация, стена Трампа
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