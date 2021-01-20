Байден намерен отменить выход США из ВОЗ и Парижского соглашения по климату

Сегодня Избранный президент США Джо Байден остановит выход предыдущей администрации Белого дома из Всемирной организации здравоохранения. Он также подпишет документ о присоединении США к Парижскому соглашению по климату.

Байден cчитает, что ВОЗ может повысить готовность к будущим эпидемиям Фото: Biden-Harris Presidential Transition / Facebook

Избранный президент США Джо Байден в первый день своего срока планирует подписать указ об отмене выхода Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и о возвращении в Парижское соглашение по климату. Об этом говорится в опубликованных планах переходной команды Байдена 20 января.

"Сегодня Байден остановит выход предыдущей администрации [Белого дома] из Всемирной организации здравоохранения. Эта организация имеет решающее значение в координации ответных мер в условиях пандемии COVID-19, повышении готовности к будущим эпидемиям и улучшению здоровья всех людей", – сообщила команда Байдена.

Кроме этого, избранный президент США подпишет документ о присоединении к Парижскому соглашению.

"Документ отдадут сегодня Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты официально снова станут его стороной через 30 дней. Соединенные Штаты вернутся к глобальному лидерству в достижении целей этого соглашения", – сказано в сообщении.

США 14 апреля 2020 года временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда нынешний президент США Дональд Трамп заявил, что финансирование организации приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев. Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая прошлого года он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом".

6 июля США объявили о выходе из ВОЗ. Позиция Белого дома заключалась в том, что ВОЗ необходимо реформировать. Организация должна показать свою независимость от Коммунистической партии Китая, объясняла решение Трампа спикер госдепартамента США Морган Ортагус.

США официально вышли из Парижского климатического соглашения 4 ноября 2020 года. Трамп утверждал, что соблюдение условий этого соглашения подорвет экономику страны.

Парижское климатическое соглашение, которое вступило в силу 4 ноября 2016 года, предполагает меры по недопущению изменения климата. Для начала его действия необходимо, чтобы документ ратифицировало не менее 55 стран, которые вместе выбрасывают более 55% парниковых газов в мире. Договор призван заменить Киотский протокол, закреплявший нормированные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. Документ ратифицировали уже более 180 стран, в том числе Украина.