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Соединенные Штаты покинут ВОЗ в июле 2021 года – Госдеп

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения и дал понять, что США будут искать более надежных партнеров, говорится в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус.

Госдеп назвал сроки выхода США из ВОЗ
Госдеп назвал сроки выхода США из ВОЗ
Фото: depositphotos.com

США в июле 2021 года выйдут из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента Морган Ортагус, опубликованном 2 сентября на сайте посольства США в Грузии. 

По словам Ортагус, президент Дональд Трамп объявил о выходе страны из ВОЗ и дал понять, что США будут искать надежных партнеров.

"6 июля этого года Соединенные Штаты представили уведомление о выходе из ВОЗ с 6 июля 2021 года. Сегодня мы объявляем о важных шагах для завершения этого процесса в указанные сроки", – уточнила спикер Госдепартамента.

Ортагус добавила, что деньги, которые получала ВОЗ, будут перенаправлены другим партнерам и на другие программы.

Позиция Белого дома заключается в том, что ВОЗ необходимо реформировать. Прежде всего организация должна показать свою независимость от Коммунистической партии Китая, отметила Ортагус.

По ее словам, остаток начисленных взносов на 2020 год частично передадут в ООН.

"ВОЗ должна быть независимой в своих процессах и процедурах в борьбе с пандемиями. Поэтому мы выступаем за большую прозрачность и большую подотчетность. И мы хотим видеть более быструю и качественную связь", – говорится в заявлении.

14 апреля США временно остановили финансирование ВОЗ. Тогда Трамп заявил, что выделение денег приостанавливается на период проведения проверки эффективности реакции ВОЗ на вспышку коронавируса.

Более 100 стран потребовали провести беспристрастную проверку действий Китая и ВОЗ. В докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

На брифинге 29 мая Трамп сказал, что "миру нужны ответы о вирусе из Китая". Он отметил, что "Китай закрыл зараженных людей в Ухане" и инфекция не распространилась по стране, но при этом инфицированные могли "свободно путешествовать по всему миру, включая Европу и Соединенные Штаты". 

Трамп неоднократно обвинял ВОЗ в неэффективности и "зацикленности на Китае". 18 мая он поставил организации ультиматум: США остановят финансирование ВОЗ, если она не докажет за месяц, что во время вспышки коронавируса в Ухане не помогала китайским властям скрывать опасность от всего мира.  

В ВОЗ отвергали обвинения Трампа. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус призывал мировых лидеров не политизировать вопрос коронавируса. Он сказал, что США и Китай должны объединиться в борьбе с "этим опасным врагом". 

ЕС обещал профинансировать Всемирную организацию здравоохранения вместо США. 

Бюджет ВОЗ составляет $4,8 млрд, его наполняют различные фонды и правительства, сообщил Forbes. В 2018 и 2019 годах США перечислили в бюджет организации $237 млн и $656 млн в виде добровольных взносов, то есть в среднем Америка выделяет ВОЗ $446 млн в год. Телеканал CNBC отметил, что пока непонятно, какой механизм Трамп использует для прекращения финансирования ВОЗ, поскольку большая часть денег выделяется Конгрессом. У президента нет полномочий в одностороннем порядке перенаправлять эти средства.

Теги: США, ООН, ВОЗ, Дональд Трамп, Морган Ортагус, здравоохранение
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