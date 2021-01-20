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Инаугурация Байдена. Онлайн-репортаж

20 января 2021 года в Вашингтоне пройдет инаугурация победителя президентской гонки в США, экс-вице-президента, демократа Джо Байдена. Он станет 46-м главой Белого дома. Торжественная церемония пройдет в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Уходящий президент Дональд Трамп, вопреки многолетним традициям, отказался присутствовать на торжественной церемонии вступления в должность своего соперника. Накануне Трамп обратился к американцам с прощальной речью. "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.

20 января Джо Байден официально вступит в должность президента США
20 января Джо Байден официально вступит в должность президента США
Фото: ЕРА
Наталия ДВАЛИ
редактор, журналист

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Теги: Джо Байден, инаугурация
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