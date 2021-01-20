Инаугурация Байдена. Онлайн-репортаж

20 января 2021 года в Вашингтоне пройдет инаугурация победителя президентской гонки в США, экс-вице-президента, демократа Джо Байдена. Он станет 46-м главой Белого дома. Торжественная церемония пройдет в необычном формате из-за пандемии коронавируса. Уходящий президент Дональд Трамп, вопреки многолетним традициям, отказался присутствовать на торжественной церемонии вступления в должность своего соперника. Накануне Трамп обратился к американцам с прощальной речью. "ГОРДОН" следит за событиями в режиме онлайн.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.