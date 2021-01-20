Байден выдвинул трансгендера на пост помощника министра здравоохранения

Министр здравоохранения штата Пенсильвания Рейчел Левайн готова стать первым трансгендерным федеральным чиновником, заявил избранный президент США Джо Байден.



Избранный президент США Джо Байден выдвинул на должность помощника министра здравоохранения кандидатуру трансгендера Рейчел Левайн. Об этом говорится в заявлении переходной администрации Байдена и будущего вице-президента Камалы Харрис 19 января.

После подтверждения в сенате она станет первым трансгендером на посту помощника министра. Левайн является министром здравоохранения штата Пенсильвания, она возглавляет борьбу с пандемией COVID-19, уточнили в администрации.





"Она готова стать первым трансгендерным федеральным чиновником, утвержденным Сенатом США. У Левайн есть необходимый опыт, чтобы помочь людям преодолеть пандемию [коронавируса] независимо от их адреса, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или инвалидности", – сказал Байден.

Избранный президент США считает Левайн квалифицированным специалистом, который способен помочь руководить американской системой здравоохранения.

Харрис сказала, что с нетерпением ждем возможности поработать с будущим помощником.

Левайн окончила Гарвардский колледж и медицинскую школу Университета Тулэйн в Новом Орлеане, возглавляет ассоциацию государственных и территориальных органов здравоохранения США, автор работ об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, подростковой медицине, расстройствах пищевого поведения и медицины для представителей ЛГБТ.