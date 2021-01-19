Байден хочет узнать мнение советников по разведке о возможности делиться с Трампом секретной информацией

Новоизбранный президент США Джо Байден хотел бы услышать мнение специалистов по разведке, перед тем как принимать решение о предоставлении секретной информации нынешнему президенту страны Дональду Трампу в будущем, сказал будущий глава администрации Белого дома Рон Клейн.

Избранный президент США Джо Байден ожидает рекомендации от советников по разведке, можно ли делиться секретной информацией с нынешним президентом страны Дональдом Трампом, когда тот покинет свой пост. Об этом сообщило агентство Reuters 17 января со ссылкой на старшего помощника Байдена, будущего главу администрации Белого дома Рона Клейна.

По его словам, новоизбранный президент хотел бы услышать мнение специалистов по разведке, перед тем как принимать любое решение.

Коментарий Клейна последовал после выхода статьи бывшего заместителя директора национальной разведки США Сью Гордон в The Washington Post. Она выступила против обмена секретной информацией с Трампом. По ее мнению, любой бывший президент является мишенью для внешней разведки, но Трамп может оказаться необычайно уязвимым для злоумышленников, в том числе из-за своих бизнес-интересов за рубежом.

Глава комитета по разведке Палаты представителей, демократ Адам Шифф считает, что Трампу нельзя доверять.

Конгресс США 7 января утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.