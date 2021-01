Палата представителей обнародовала текст резолюции об импичменте Трампа

Президента США Дональда Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Ожидается, что голосование за резолюцию о его импичменте в Палате представителей пройдет 13 января, сообщил CNN.

Палата представителей 11 января официально обнародовала текст резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа, сообщил CNN.

В документе содержится всего одна статья обвинения: подстрекательство к мятежу. Авторы резолюции считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы, препятствовал мирной передаче власти".

Проект резолюции обнародовали 8 января. Как сообщил в Twitter один из авторов документа, член Палаты представителей, демократ Дэвид Сициллин, резолюцию поддержали уже 210 членов Конгресса.

Дата голосования за резолюцию в Палате представителей пока точно не определена, но скорее всего это произойдет 13 января, отмечает CNN.

Если Палата представителей сумеет запустить процесс импичмента, то это будет уже вторая попытка отстранения Трампа от власти. Первый раз процедуру импичмента запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

В том разговоре Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

В итоге нижняя палата Конгресса – Палата представителей – объявила ему импичмент, а верхняя – Сенат – отклонила обе статьи обвинения.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.