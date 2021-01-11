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"Я разочарована и огорчена". Меланья Трамп осудила штурм Капитолия

Первая леди США Меланья Трамп заявила, что осуждает насилие, которое произошло во время штурма Капитолия 6 января, и призвала американцев к единству.

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Меланья Трамп: Наша нация должна исцеляться цивилизованным образом
Меланья Трамп: Наша нация должна исцеляться цивилизованным образом
Фото: ЕРА

Первая леди США Меланья Трамп осудила штурм Капитолия, который произошел 6 января. Заявление супруги президента США опубликовали на сайте Белого дома 11 января.

"Я разочарована и огорчена тем, что произошло на прошлой неделе. Я считаю позорным, что в связи с этими трагическими событиями распространялись неприличные слухи, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения в мой адрес", – заявила она.

Меланья Трамп подчеркнула, что осуждает насилие, произошедшее в Капитолии, и призвала американцев к единству.

"Наша нация должна исцеляться цивилизованным образом. [...] Мы должны прислушиваться друг к другу, сосредоточиться на том, что нас объединяет, и подняться выше того, что нас разделяет. [...] Наш путь вперед заключается в том, чтобы объединиться, найти наши общие черты и быть такими добрыми и сильными людьми, какими я нас знаю", – добавила она.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что, если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы документа обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, штурм, Конгресс США, Белый дом, беспорядки, Дональд Трамп, насилие, Меланья Трамп, выборы президента США 2020
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