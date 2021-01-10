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В США арестовали нескольких участников штурма Капитолия, среди них "шаман" QAnon

Джейкобу Энтони Ченсли, который публично известен как Джейк Анджели или шаман QAnon, выдвинули обвинение в насильственном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка, сообщили в ФБР.

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Ченсли (в центре) участник конспирологического движения QAnon
Ченсли (в центре) участник конспирологического движения QAnon
Фото: ЕРА

В США задержали пятерых участников штурма Капитолия, сообщила пресс-служба Федерального бюро расследований США. 

8 января был задержан 60-летний житель Арканзаса Ричард Барнетт, чье фото с ногами на столе спикера Палаты представителей Нэнси Пэлоси стало вирусным. Его обвинили в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия и краже общественных денег, собственности или записей. В случае осуждения ему грозит максимальное наказание в виде одного года тюрьмы, сказано в релизе. 12 января Барнетт выступит в суде, после чего, как ожидается, его доставят в Вашингтон. 

В тот же день задержали еще одного участника протестов – 70-летнего жителя Алабамы Лероя Коффмана. Его обвиняют в хранении бутылок с зажигательной смесью и ношении пистолета без лицензии. Как сказано в релизе ФБР, он будет под арестом до 12 января, когда пройдет заседание суда по избранию ему меры пресечения. 

Еще троих участников протестов задержали 9 января. В ФБР сообщили, что среди них – Джейкоб Энтони Ченсли, который публично известен как Джейк Анджели или шаман QAnon. Именно он, по данным правоохранителей, ворвался в здание Конгресса в меховой шапке с рогами и разрисованным лицом, а в руке держал копье, на котором был прикреплен флаг США; снимки "шамана" тоже стали одними из наиболее узнаваемых.

32-летнему Ченсли предъявили обвинение в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия, его арестовали. The New York Times пишет, что Ченсли – участник конспирологического движения QAnon и "был зациклен на митингах сторонников Трампа в Аризоне после выборов 2016 года". 

Вместе с ним арестовали 36-летнего Адама Джонсона из Флориды. Во время штурма Капитолия его запечатлели держащим в руках кафедру Пелоси. Мужчину обвинили в незаконном проникновении в государственное помещение, нарушении порядка на территории Капитолия, а также в краже.

Его арестовали, как и 35-летнего Деррика Эванса, который опубликовал в сети видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма.

Всего, как сообщает The New York Times, подобные обвинения выдвинули 13 участникам протестов. 

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

7 января спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси призвала вице-президента Майка Пенса отстранить Трампа от должности на основании 25-й поправки к конституции США (эта поправка регламентирует процедуру отстранения президента в случае его недееспособности) и предупредила, что если этого не произойдет, Конгресс может инициировать импичмент.

Пенс пока официально не комментировал, готов ли начать процедуру отстранения Трампа. В соответствии с конституцией, такая процедура инициируется на основании заявления вице-президента о недееспособности главы государства. По данным The New York Times, Пенс выступает против прекращения полномочий Трампа на основании 25-й поправки. Вице-президент США считает, что это усугубит хаос в стране, а не остановит его.

8 января Демократическая партия США распространила новый проект резолюции об импичменте Трампа. Авторы резолюции обвиняют Трампа в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Согласно опросу, проведенному агентством Reuters и компанией Ipsos 7–8 января, более половины американцев хотят немедленного отстранения Трампа от должности.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, протесты, Джо Байден, арест, беспорядки, Дональд Трамп, обвинение, Нэнси Пелоси, выборы президента США 2020
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