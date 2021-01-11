Акции Twitter продолжают дешеветь после блокировки аккаунта Трампа

Акции компании Twitter продолжают дешеветь после того, как социальная сеть навсегда заблокировала аккаунт действующего президента США Дональда Трампа. По данным Reuters, на торгах в США акции упали в цене на 6,8%.

Акции Twitter, котирующиеся в Германии, упали на 8% в первый торговый день после того, как компания навсегда заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters, приводя данные на торгах за 11 января.

В понедельник утром акции социальной сети на торгах в США упали на 6,8%, до $47,94.

Закрытие страницы Трампа окажет умеренно негативное влияние на Twitter. В будущем можно будет ожидать небольшое снижение количества пользователей, пишет агентство со ссылкой на прогнозы инвестиционных аналитиков Berstein.

Данные Нью-Йоркской фондовой биржи свидетельствуют, что акции Twitter продавались по $52,33 до закрытия торгов.

Скриншот: данные NYSE в Google

Twitter объявил о блокировке аккаунта Трампа (@realDonaldTrump) поздно вечером 8 января. В заявлении компании говорилось, что его последние твиты могут быть восприняты как подстрекательство к насилию. Как минимум до истечения срока полномочий Трампа его аккаунты также заблокированы в социальных сетях Facebook и Instagram.