Twitter отметил пост Трампа как "нарушающий правила о честности выборов"

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter раскритиковал использование демократами почтовых ящиков для голосования на выборах.

В соцсети считают, что пост Трампа нарушает правила Twitter в отношении гражданственности и честности выборов Фото: EPA

Twitter вновь отметил сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее требования социальной сети. Соответствующая отметка появилась рядом с твитом главы Белого дома о голосовании с использованием почтовых ящиков.

"Теперь демократы используют ящики для голосования, что является катастрофой для безопасности избирателей. Помимо всего прочего, они позволяют человеку голосовать несколько раз", – написал Трамп.

Он также отметил, что ящики не продезинфицированы от COVID-19.

В соцсети заявили, что этот твит нарушает правила Twitter в отношении гражданственности и честности выборов. Однако доступ к нему решили не закрывать, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса.

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

Конфликт президента США с Twitter продолжается несколько месяцев. Все началось 26 мая, когда Twitter пометил два сообщения Трампа как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса. По его мнению, результаты такого голосования могут быть искажены, документы могут похитить из почтового ящика, подделать или подписать за других.

28 мая Трамп подписал указ "против цензуры в соцсетях". В Twitter его назвали угрозой свободе слова.

29 мая Twitter разместил над постом главы Белого дома о протестах в Миннеаполисе информацию о нарушении правил в отношении героизации насилия, но решил не закрывать твит, потому что он может иметь общественную значимость. При этом сообщение Трампа было закрыто для репостов и ему невозможно было поставить лайк. Президент назвал действия сервиса микроблогов предвзятыми.

28 июля Трамп обвинил соцсеть в том, что она стремится представить действующего главу государства в негативном ключе.

29 июля Twitter удалил твит Трампа о том, что существует лекарство от коронавируса. В этот же день соцсеть ограничила аккаунт сына Трампа – Дональда Трампа – младшего – из-за видео о том, что носить маски во время пандемии необязательно.