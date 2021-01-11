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Байден выдвинул на пост главы ЦРУ бывшего посла США в России

Бывший посол в России Уильям Бернс понимает угрозы США, будь то кибератаки Москвы, вызовы от Китая или террористические угрозы. С ним американский народ будет спать спокойно, уверен избранный президент США Джо Байден.

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Бернс был послом в России с 2005-го по 2008 год
Бернс был послом в России с 2005-го по 2008 год
Фото: ЕРА

Избранный президент США Джо Байден выдвинул бывшего посла в России Уильяма Бернса на должность главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ). О номинации говорится в заявлении на сайте переходной администрации Байдена и будущего вице-президента США Камалы Харрис от 11 января.

"Имея многолетний опыт работы на передовой американской дипломатии, Бернс понимает угрозы США и проявляет неустанную приверженность защите американского народа. Он станет первым профессиональным дипломатом, который займет должность директора ЦРУ", – сказано в тексте.

Бернс – карьерный дипломат. Он прослужил в американском дипломатическом корпусе 33 года. Он занимал ряд должностей в сфере национальной безопасности в пяти демократических и республиканских президентских администрациях, уточнил Байден.

Избранный президент США подчеркнул, что Бернс разделяет его убежденность в том, что разведка должна быть аполитичной. Байден выразил уверенность, что новый глава ЦРУ привнесет "факты и независимость", которые необходимы национальной безопасности США.

"Будь то кибератаки, исходящие из Москвы, вызовы со стороны Китая или угроза, с которой мы сталкиваемся со стороны террористов и других негосударственных субъектов, у него есть опыт и навыки для того, чтобы мобилизовать усилия в правительстве и во всем мире, чтобы гарантировать, что ЦРУ способно защитить американцев", – заявил Байден.

"Американский народ будет спокойно спать с ним", – резюмировал избранный президент США.

Бернс был послом США в Иордании с 1998-го по 2001 год, а в России  с 2005-го по 2008 год. Также он занимал должность советника-посланника по политическим вопросам посольства США в Москве. Кроме того, он был исполнительным секретарем Госдепа и специальным помощником бывших госсекретарей Уоррена Кристофера и Мадлен Олбрайт. 

По информации ВВС, дипломат проработал в Госдепартаменте США 33 года и закончил службу в 2014 году. он владеет русским и арабским языками. Бернс участвовал во множестве переговоров по ближневосточной тематике.

Бернс получил три президентские награды за выдающиеся заслуги и высшие награды от Пентагона и разведывательного сообщества США.

Теги: Россия, Джо Байден, ЦРУ, разведка, Мадлен Олбрайт, Иордания, дипломаты, выборы президента США 2020, Уильям Бернс
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