Байден определился с кандидатурой на должность генпрокурора США

Кандидатуру судьи Меррика Гарланда, которого намерен предложить на должность генпрокурора США новоизбранный президент Джо Баден, Сенат отклонял во время президентства Барака Обамы.

Избранный президентом США демократ Джо Байден намерен выдвинуть на должность генерального прокурора страны 68-летнего судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом 6 января сообщило Reuters со ссылкой на представителя Байдена по переходным вопросам.

Агентство отметило, что во время президентства Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом США, кандидатуру Гарланда уже выдвигали на должность генпрокурора в 2016 году, однако Сенат, который и тогда контролировали представители Республиканской партии, отклонил этот вариант. Это объясняли нежеланием назначать нового генпрокурора в год президентских выборов.

До того, как стать судьей, Гарланд работал федеральным прокурором.

CNN утверждает, что Гарланд уже несколько недель готовится к выдвижению на должность, отойдя от слушаний дел. Знакомые с вопросом источники рассказали телекомпании, что выбор Байдена обусловлен в том числе верой в то, что Гарланд "сможет подняться над политикой" после ухода нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.

Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Несмотря на публичные заявления о непризнании результатов выборов в США, в личных беседах, по данным Politico, Трамп говорит о своем проигрыше и обсуждает переезд из Белого дома.