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Байден представил новый состав Совета нацбезопасности США. В него вошли чиновники времен Обамы

Избранный президент США Джо Байден назначил руководителем аппарата Совета национальной безопасности страны Йоханнеса Абрахама. Он работал заместителем помощника президента и старшим советником национального экономического совета при президентстве Барака Обамы.

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Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов
Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов
Фото: Biden-Harris Presidential Transition / Facebook

Избранный президент США Джо Байден представил 21 кандидата на должности в Совете национальной безопасности. Некоторые из них работали при 44-м президенте США Бараке Обаме. Полный список кандидатов опубликовала 8 января переходная администрация Байдена и будущего вице-президента США Камалы Харрис. 

Совет нацбезопасности консультирует и помогает президенту США в решении вопросов национальной безопасности и внешней политики, координирует эти сферы в государственных учреждениях. Новыми сотрудниками будет руководить советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, говорится в сообщении.

"Я с гордостью сообщаю, что эти опытные люди присоединятся к совету. Они представят широкий спектр идей для решения проблем, я благодарю их за готовность служить стране", – сказал новый глава администрации Белого дома Рон Клейн.

На должность руководителя аппарата совета и его исполнительного секретаря Байден предложил назначить Йоханнеса Абрахама. Он работал заместителем помощника президента и старшим советником Национального экономического совета при Обаме.

Старшим директором по стратегическому планированию назначили Сашу Бейкер, она занимала должность заместителя начальника штаба министра обороны Эштона Картера (занимал свой пост также во времена Обамы). Бейкер был аналитиком в управлении бюджета.

Джон Файнер, первый заместитель советника по национальной безопасности, работал также при Обаме в Государственном департаменте. Был советником по Ближнему Востоку и спичрайтером Байдена по внешней политике, когда он занимал должность вице-президента. Файнер был журналистом в странах Азии, освещал несколько военных конфликтов, в том числе войну в Ираке как иностранный корреспондент газеты The Washington Post.

Старший директор по глобальной безопасности здоровья и биозащите Элизабет Кэмерон до этого работала в Управлении национальной безопасности здравоохранения и биологической защиты при администрации Обамы.

Хуан Гонсалес, которого Байден хочет назначить главным директором совета нацбезопасности по делам западного полушария, работал в администрации Обамы заместителем помощника госсекретаря по этому направлению, а в Белом доме – специальным советником бывшего вице-президента Байдена и директора Совета национальной безопасности по делам западного полушария.

Старшим директором по Южной Азии станет Сумона Гуха, которая во время президентства Обамы была специальным советником Байдена по вопросам национальной безопасности. 

Такие назначения в американском Совете нацбезопасности отражают приоритеты администрации Байдена по взаимоотношению с Ираном, отношению к глобальным проблемам здравоохранения после пандемии коронавируса и решению проблем с Россией, сказано в статье журнала Foreign Policy 8 января. Предложенные Байденом должности не будет утверждать Сенат США. 

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп на эти выборы шел вместе с Пенсом, который в случае победы должен был вновь стать вице-президентом страны.

7 января Конгресс США утвердил Джо Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства Дональд Трамп – 232.

Согласно результатам выборов, Байден одержал победу, но Трамп отказался признавать поражение. Он заявлял о фальсификациях и пытался оспорить результаты выборов в разных судах. После беспорядков в Вашингтоне Трамп пообещал "упорядоченную передачу власти" Байдену.

Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, Барак Обама, Джо Байден, Вашингтон, безопасность, выборы президента США 2020, назначение, Рон Клейн, Джон Файнер
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